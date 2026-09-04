Золотий кейп і кристали: "Міс Україна" показала новий образ для "Міс Світу"

"Міс Україна 2025" Валерія Лісовська показала ще один образ, створений для міжнародного конкурсу "Міс Світу". Після символічного національного костюма з білосніжними крилами українська представниця приміряла вечірню сукню "Сяйво Незламності".

Про це пише WAVE RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку "Міс Україна" в Instagram .

Який вигляд має новий образ Валерії Лісовської

В основі образу - витончений корсет, щедро розшитий кристалами, та довга спідниця з високим розрізом.

Завершує вбрання величний золотий кейп, який додає силуету драматичності.

Образ отримав назву "Сяйво Незламності". Як пояснили автори, його концепція побудована навколо внутрішньої сили, гідності та стійкості українських жінок.

"Сяйво Незламності" - це символ внутрішнього світла, гідності та незламного духу України. Образ, у якому наша представниця з гордістю представить світові красу, силу та велич української жінки", - йдеться у повідомленні.

Валерія Лісовська (фото: instagram.com/lisovska_valeriia_)

Нагадаємо, раніше ми писали про національний костюм Валерії Лісовської, який створила Lady Million Studio.

Його центральним елементом стали великі білосніжні крила. Вони доповнюють світлий корсет, декорований сяючими кристалами, та ніжно-блакитні акценти.

Причому кожна деталь вбрання має окреме символічне значення. Білі крила уособлюють світло, яке неможливо згасити.

За задумом авторів, вони нагадують, що навіть після найтемнішої ночі неодмінно приходить світанок.

Корсет із кристалами став символом внутрішньої сили та стійкості української жінки, а його сяйво - світла, яке вона продовжує нести попри випробування.

Валерія Лісовська (фото: instagram.com/lisovska_valeriia_)

Ніжно-блакитні деталі, своєю чергою, символізують мрію українців про чисте та мирне небо над країною.

Обидва образи об'єднує спільна ідея: через сценічне вбрання показати не лише красу української представниці, а й закласти послання про силу та незламність України.