Від британського масмаркету до великого подіуму: M&S дебютував на London Fashion Week
Головна Стиль Від британського масмаркету до великого подіуму: M&S дебютував на London Fashion Week
Стиль

Від британського масмаркету до великого подіуму: M&S дебютував на London Fashion Week

Половина представленої колекції коштує менш як 50 фунтів, а всі речі з шоу можна купити одразу після їхньої появи на подіумі

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Marks & Spencer дебютував на London Fashion Week (фото: Getty Images)
Дата: 19 вересня 2026

Marks & Spencer уперше за свою історію вийшов на офіційний подіум London Fashion Week. Британський бренд, який цього року відзначає 100-річчя свого модного напряму, представив чоловічу та жіночу колекції, натхненні власними архівами.

Wave RBC.UA пише про це з посиланням на Marks & Spencer.

57 образів і ціни до 50 фунтів

Показ відбувся 18 вересня у лондонському Design Museum і став першим повноцінним шоу M&S в офіційному розкладі London Fashion Week.

Для компанії це не просто святкування ювілею, а ще й спроба остаточно відійти від образу виключно практичного британського масмаркету та закріпитися як бренд, який може конкурувати за увагу молодої й fashion-орієнтованої аудиторії.

На подіумі представили 57 жіночих і чоловічих образів: 41 жіночий та 16 чоловічих.

При цьому M&S вирішив не грати за традиційними правилами сезонних показів.

Колекція працює за принципом "see now, buy now" - речі можна придбати одразу після шоу онлайн та у вибраних флагманських магазинах.

Ще одна особливість - ціни. Половина колекції коштує менш як 50 фунтів.

Тобто речі, які щойно з'явилися на одному з головних модних майданчиків світу, не залишаються недоступними подіумними зразками, а одразу переходять у масовий продаж.

Колекція також доступна за межами Великої Британії - через власні онлайн-магазини M&S та партнерство із Zalando у низці європейських країн.

Що показали на подіумі

Колекцію створила внутрішня команда M&S, до якої входять 116 дизайнерів.

За основу вони взяли речі, принти й силуети з архіву компанії, але переосмислили їх для сучасного гардероба. Архів M&S у Лідсі налічує понад 72 тисячі предметів, пов'язаних з історією бренду та британської моди.

На подіумі можна було побачити відсилання до різних десятиліть.

Серед них - трикотажні комплекти, натхненні 1960-ми, широкі джинси у стилі 1970-х, оксамитовий тейлоринг з настроєм 1980-х, класичні смокінги та білі сорочки.

Окрему увагу дизайнери приділили верхньому одягу, деніму та білизняній естетиці.

Корсети, мереживні боді й топи використовували як повноцінні елементи образів, а не лише як нижню білизну.

У колекції також з'явилася коричнева шкіряна куртка з хутряним оздобленням, натхнена вінтажною моделлю лінії St Michael, а також речі з принтами, відтвореними на основі архівних дизайнів.

100 років британської моди

Marks & Spencer почав продавати одяг у 1926 році. Спочатку це були переважно базові речі - трикотаж, спідня білизна, спідниці та повсякденний одяг.

Згодом бренд став одним із найбільш впізнаваних представників британського high street - доступної моди, яку можна було придбати не в дизайнерських бутиках, а у звичайних міських магазинах.

Саме цей контраст M&S і виніс на подіум через сто років: речі мають виглядати актуально й відповідати модним тенденціям, але залишатися придатними для повсякденного життя.

"Наша перша колекція для London Fashion Week побудована навколо цього ДНК - стильна, але носибельна мода, висока якість і хороше співвідношення ціни та якості", - пояснив генеральний директор M&S Стюарт Мачін.

Навіщо M&S треба London Fashion Week

За ефектним дебютом стоїть і цілком прагматична бізнес-стратегія.

Reuters зазначає, що M&S останніми роками активно намагається змінити сприйняття свого модного напряму та залучити молодших покупців. Компанія інвестує у магазини, цифрові платформи, логістику та онлайн-продажі.

І цей курс уже дає результат.

За даними самої компанії, кількість покупців віком до 35 років за рік зросла на 16%. У перспективі M&S також хоче суттєво збільшити частку онлайн-продажів у категоріях Fashion, Home & Beauty.

Від британського масмаркету до великого подіуму: M&amp;S дебютував на London Fashion WeekMarks & Spencer дебютував на London Fashion Week (фото: Getty Images)

Тож поява Marks & Spencer на London Fashion Week - це не спроба раптом перетворитися на люксовий бренд.

Навпаки, компанія винесла на великий подіум те, на чому будувала свою історію протягом століття: знайомий британський гардероб, практичність і доступні ціни - лише тепер у більш fashion-орієнтованому виконанні.

Головні новини
"Я їй дуже вдячна". Лариса Руснак про втрату мами, "Одіссею" Уривського та секрети молодості "Я їй дуже вдячна". Лариса Руснак про втрату мами, "Одіссею" Уривського та секрети молодості Святослав Вакарчук зустрівся з відомим істориком Тімоті Снайдером: "Завжди з Україною" Святослав Вакарчук зустрівся з відомим істориком Тімоті Снайдером: "Завжди з Україною" "Сподіваюся, ти згориш, Путін": грузинський дизайнер зробив гучну заяву на London Fashion Week "Сподіваюся, ти згориш, Путін": грузинський дизайнер зробив гучну заяву на London Fashion Week