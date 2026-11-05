Українські сукні у палаці Гофбург: Ricca Sposa показав дві нові весільні колекції
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Українські сукні у палаці Гофбург: Ricca Sposa показав дві нові весільні колекції

Мереживо, знімні шлейфи та несподіваний червоний акцент на подіумі

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Ricca Sposa представив у Відні весільні колекції 2028 року (фото надане пресслужбою бренду)
Дата: 05 листопада 2026

Український бренд Ricca Sposa представив у віденському палаці Гофбург дві весільні колекції 2028 року - Ricca Sposa Couture та Portrait Of Her від Yuliia Lobachova Couture. Показ відбувся 1 листопада в межах White Wedding Platform 2026 - The Art of Bloom.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на пресматеріали бренду.

Яким був показ у Гофбурзі

Місцем презентації став Гофбург - колишня імператорська резиденція династії Габсбургів.

Міжнародна весільна платформа, у межах якої пройшов показ, тривала тут 1–2 листопада.

На подіумі представили сукні з мереживом, вишивкою та об'ємним декором.

Українські сукні у палаці Гофбург: Ricca Sposa показав дві нові весільні колекції
Ricca Sposa представив у Відні весільні колекції 2028 року (фото надане пресслужбою бренду)

Скульптурні силуети й пишні форми доповнювали інтер'єри палацу, а показ супроводжувало світло свічок і кришталевих люстр.

Серед традиційних білих образів з'явилася яскрава червона сукня. Наприкінці до моделей на подіумі приєдналася засновниця та креативна директорка бренду Юлія Лобачова.

Українські сукні у палаці Гофбург: Ricca Sposa показав дві нові весільні колекції
Ricca Sposa представив у Відні весільні колекції 2028 року (фото надане пресслужбою бренду)

Portrait Of Her: натхнення портретами XVIII століття

Кутюрна колекція Portrait Of Her від Yuliia Lobachova Couture звертається до європейського придворного вбрання та портретного мистецтва XVIII століття.

Історичні мотиви втілили через ручну вишивку, оздоблення, виразні об'єми та чітко вибудувані силуети.

За задумом команди, колекція поєднує романтичну пишність із точністю конструкції.

Колекцію зняли на історичній віллі в Тоскані. Фотосесія продовжує тему аристократичного портретного мистецтва, до якої звернулася дизайнерка.

Українські сукні у палаці Гофбург: Ricca Sposa показав дві нові весільні колекції
Кутюрна колекція Portrait Of Her (фото надане пресслужбою бренду)

Джерелом натхнення для Ricca Sposa Couture 2028 став італійський острів Капрі.

Колекція налічує 14 весільних образів, у яких головну увагу приділили різним текстурам і візерункам мережива.

Серед моделей - сукні силуету "русалка" та А-силуету. Їх доповнюють розрізи, знімні шлейфи й болеро. Фотосесію колекції також провели на Капрі.

Що відомо про бренди

Ricca Sposa - український бренд весільного та вечірнього вбрання, заснований дизайнеркою Юлією Лобачовою.

Він працює понад 15 років і представляє колекції на міжнародних подіях весільної індустрії, зокрема в Нью-Йорку та Барселоні.

Yuliia Lobachova Couture - окремий бренд цієї ж дизайнерки, зосереджений на кутюрних весільних сукнях зі складною ручною вишивкою, скульптурними силуетами та декоративним оздобленням.

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