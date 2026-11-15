Сукня з повітряних кульок: Гейлі Каліл з'явилася у незвичному образі на Kids' Choice Awards 2026

Автором вбрання став молодий дизайнер
Американська модель Гейлі Каліл, також відома як Гейлі Бейлі, відвідала церемонію Kids’ Choice Awards 2026 у незвичайному образі, натхненному фірмовим зеленим слизом премії. Для виходу вона обрала об'ємну бальну сукню, повністю виготовлену із зелених повітряних кульок.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням Entertainment Tonight.
Вбрання зеленого кольору мало пишну спідницю та корсет. Для його створення замість звичайної тканини використали повітряні кульки.
"Під усім цим на мені лише боді. Уся сукня зроблена з повітряних кульок. Навіть корсет на спині", - розповіла модель.
Автором образу став 20-річний студент модного напряму Фінн Томпсон. Він "надзвичайно талановитий" і власноруч закріпив кожну кульку на сукні.
Доповненням до образу стала зелена сумочка з кульок. На ній дизайнер залишив напис Win The Mall.
Попри незвичайну конструкцію та значний об'єм, Каліл почувалася у сукні доволі комфортно.
"Я цілком можу в ній сидіти, адже на мені боді. Мені просто потрібно трохи підняти сукню ззаду й присісти", - зазначила вона.
Водночас модель із гумором зауважила, що через широку спідницю їй знадобиться більше місця на стільці.
"Просто я займаю дуже багато місця. Тож тому, хто сидітиме поруч зі мною, можливо, доведеться трохи потіснитися", - додала вона.
Лауреатів обирали в кількох категоріях. Серед головних переможців - гурт BTS, який здобув одразу три нагороди, зокрема як найкращий музичний гурт, за пісню SWIM та альбом ARIRANG.
Найкращим назвали фільм "Людина-павук: Абсолютно новий день", а його виконавці Том Голланд і Зендея перемогли в акторських номінаціях. Інша акторка стрічки Сейді Сін отримала звання улюбленої лиходійки.
Улюблениим дитячим серіалом став "Персі Джексон та Олімпійці", а сімейним - "Дивні дива". Серед кращих виконавців/гуртів також опинилися Rosé, Бруно Марс, Sombr, Katseye. Спеціальну нагороду King of Comedy отримав Кріс Пратт.