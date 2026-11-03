У стилі "Голодних ігор": Маккенна Ґрейс обрала сукню з полум'ям для прем'єри в Берліні
Маккенна Ґрейс продовжує тематичний модний тур на підтримку нового фільму "Голодні ігри: Світанок перед жнивами". Цього разу вона з'явилася на червоній доріжці в Берліні в сукні з вогняним принтом, що нагадує культове вбрання Катніс Евердін у виконанні Дженніфер Лоуренс.
Детальніше про модний вихід зірки розповідає Wave RBC.UA.
Якою була сукня Маккенни Ґрейс
Для виходу на червону доріжку акторка обрала індивідуально створену сукню від дизайнера Cong Tri.
Вбрання було виконане в кількох кольорах з мерехтливими деталями у зоні корсету та плісированою спідницею.
Особливу увагу привертає принт сукні з червоними й жовтими лініями, що імітують язики полум’я.
Акторка доповнила ефектний образ зачіскою з хвилястим волоссям та макіяжем з акцентом на очі.
Образ Маккени став нагадуванням про фільм "Голодні ігри: У вогні" 2013 року. Тоді героїня Лоуренс разом з Мелларком, якого зіграв Джош Гатчерсон, з'явилася під час параду трибутів на колісницях на честь початку 75-х Голодних ігор. Костюм для персонажки тоді створила дизайнерка Тріш Саммервілл.
Які ще образи акторка присвятила "Голодним іграм"
Свій модний тур акторка розпочала 6 жовтня в Парижі на заході "Elegance Is Authority: The Story, Style and Power of Panem". Для нього вона обрала сукню від Monique Lhuillier, яка повторювала весільне вбрання Катніс Евердін.
За час промокампанії Ґрейс також з'являлася в образах від Almée Couture, Mônot, Betsey Johnson. Кожен з них містив відсилання до персонажів, символів або пейзажів майбутньої стрічки.
Про що новий фільм "Голодні ігри"
Події розгортаються за 24 роки до того, як Катніс Евердін потрапила на арену. У центрі сюжету - молодий Геймітч Абернаті, якого грає Джозеф Зада. Він бере участь у 50-х Голодних іграх. Маккенна Ґрейс втілить близнючок Мейзілі та Мерілі - трибуток з 12-го дистрикту.
До акторському складу фільму також увійшли Джессі Племенс, Рейф Файнз, Вітні Пік та Мая Гоук. Прем'єра у кінотеатрах запланована на 19 листопада.
Нагадаємо, нещодавно Лоуренс підтвердила появу у новій стрічці. До неї приєднаються ще кілька зірок з оригінальної серії.