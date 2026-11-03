У стилі "Голодних ігор": Маккенна Ґрейс обрала сукню з полум'ям для прем'єри в Берліні

Якою була сукня Маккенни Ґрейс

Для виходу на червону доріжку акторка обрала індивідуально створену сукню від дизайнера Cong Tri.

Вбрання було виконане в кількох кольорах з мерехтливими деталями у зоні корсету та плісированою спідницею.

Особливу увагу привертає принт сукні з червоними й жовтими лініями, що імітують язики полум’я.

Акторка доповнила ефектний образ зачіскою з хвилястим волоссям та макіяжем з акцентом на очі.

Маккенна Ґрейс на прем'єрі в Берліні (фото: Getty Images)

Образ Маккени став нагадуванням про фільм "Голодні ігри: У вогні" 2013 року. Тоді героїня Лоуренс разом з Мелларком, якого зіграв Джош Гатчерсон, з'явилася під час параду трибутів на колісницях на честь початку 75-х Голодних ігор. Костюм для персонажки тоді створила дизайнерка Тріш Саммервілл.



Які ще образи акторка присвятила "Голодним іграм"

Свій модний тур акторка розпочала 6 жовтня в Парижі на заході "Elegance Is Authority: The Story, Style and Power of Panem". Для нього вона обрала сукню від Monique Lhuillier, яка повторювала весільне вбрання Катніс Евердін.

За час промокампанії Ґрейс також з'являлася в образах від Almée Couture, Mônot, Betsey Johnson. Кожен з них містив відсилання до персонажів, символів або пейзажів майбутньої стрічки.

Про що новий фільм "Голодні ігри"

Події розгортаються за 24 роки до того, як Катніс Евердін потрапила на арену. У центрі сюжету - молодий Геймітч Абернаті, якого грає Джозеф Зада. Він бере участь у 50-х Голодних іграх. Маккенна Ґрейс втілить близнючок Мейзілі та Мерілі - трибуток з 12-го дистрикту.

До акторському складу фільму також увійшли Джессі Племенс, Рейф Файнз, Вітні Пік та Мая Гоук. Прем'єра у кінотеатрах запланована на 19 листопада.

Нагадаємо, нещодавно Лоуренс підтвердила появу у новій стрічці. До неї приєднаються ще кілька зірок з оригінальної серії.