Речі, які можна швидко спакувати: як війна змінила ставлення українців до одягу
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Стиль

Речі, які можна швидко спакувати: як війна змінила ставлення українців до одягу

Переоцінка витрат, компактність і речі з особистим значенням - що виходить на перший план

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Ольга Галушка (фото: Wave RBC.ua)
Дата: 11 вересня 2026

Повномасштабна війна зробила українців вимогливішими та вибірковішими у формуванні гардероба, вважає персональна стилістка Ольга Галушка. За її спостереженнями, зміни стосуються і витрат на покупки, і кількості речей, які люди хочуть мати.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Wave RBC.UA.

Як змінився підхід до покупок

За словами Галушки, вибірковість проявляється насамперед у бюджетах на шопінг. Люди замислюються, на що ще можуть витратити ці кошти, і переглядають свої пріоритети.

"Ми розуміємо, що, наприклад, ці гроші можемо перенаправити в щось інше", - пояснила стилістка.

Ця переоцінка стосується й обсягу гардероба. На думку Галушки, люди частіше ставлять під сумнів потребу мати багато одягу.

Звичка постійно збільшувати кількість речей може втрачати для них сенс.

"І, можливо, культура шаленого споживання нам також зараз не така й близька", - зазначила вона.

Чому важливими стають компактність та особисте значення речей

Серед потреб, які можуть виходити на перший план, Галушка називає можливість швидко зібрати одяг і взяти його із собою.

"Можливо, нам потрібен гардероб, який ми можемо швидко упакувати, зібрати й мати такий невеличкий гардероб, який буде достатньо компактним і транспортабельним", - розповіла стилістка.

Водночас йдеться не лише про кількість одягу та зручність його перевезення.

Галушка звертає увагу й на речі, які довше залишаються з людиною та мають для неї емоційне значення.

"І це будуть речі, які будуть також довше з нами та в яких будуть класні емоції закладені", - додала Ольга.

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