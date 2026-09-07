Після куртки Yves Saint Laurent: "Муза" Івахненко обрала скромніший одяг для суду

24-річна Єлизавета Івахненко, яка є підозрюваною у справі НАБУ та САП "Карфаген" під кодовим ім'ям "Муза", з'явилася на судовому засіданні ВАКС у жакеті українського бренду Aura.

Скільки коштує куртка Івахненко

На засідання, під час якого дівчині обрали запобіжний захід, вона одягла каштановий жакет з графічними руками від бренду Aura.

Судячи з даних на офіційному сайті ательє, вартість вбрання сягає 13 600 гривень.

Івахненко обрала "скромніший" образ для суду (скриншоти)

В мережі звернули увагу, що цього разу образ Івахненко був значно "скромнішим" за той, у якому вона з'явилася раніше на суді.

Так, 6 вересня "Муза" прийшла до суду в куртці Yves Saint Laurent орієнтовною вартістю 2 650 євро. Після критики в мережі вона зняла куртку, залишившись у футболці українського бренду Cartel 13.

Івахненко в Yves Saint Laurent (колаж: РБК-Україна)

Втім, 7 вересня після засідання ситуація для Івахненко змінилася кардинально. Вищий антикорупційний суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн гривень. Із зали її вивели в кайданках.

Що відомо про Івахненко

Єлизавета фігурує у справі щодо діяльності мережі шахрайських колцентрів. У матеріалах НАБУ, оприлюднених у межах спецоперації "Карфаген", вона фігурує під псевдонімом "Муза". За версією слідства, жінка є близькою особою Сергія Кропиви, якого на записах називають "Канцлером".

Слідчі вважають, що Івахненко могла бути пов'язана зі схемою легалізації незаконних коштів. Під час судового засідання прокурори посилалися, зокрема, на записи розмов, у яких обговорювалися гроші, майно та способи приховування активів.

На одному із таких записів Івахненко говорить про приховування речей та майна зі свого Instagram. Мова йшла про автомобіль Porsche, речі Loro Piana, годинники, браслети, сумки та шуби.

Окремо сторона обвинувачення звертала увагу на можливе використання рахунків матері Івахненко для здійснення фінансових операцій. За даними слідства, в квітні-червні 2026 року вона отримала 1,78 млн грн.