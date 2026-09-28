Пір’я, шкіра та кристали: найефектніші образи зірок на MTV VMA-2026

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія MTV Video Music Awards 2026, яка традиційно стала не лише музичною, а й однією з найяскравіших модних подій року.

Тейана Тейлор у Zuhair Murad

Тейана Тейлор майже ніколи не помиляється у виборі вбрання, а її стиль завжди вирізняється яскравістю.

Цього разу акторка та співачка створила справжню модну драму в чорній сукні Zuhair Murad із кутюрної колекції осінь-зима 2026.

Прозоре вбрання з глибоким декольте щільно облягало фігуру, а біля підлоги переходило у розкішний поділ із пір’ям.

Завдяки складним деталям образ поєднав естетику старого Голлівуду із сучасним трендом на "голі" сукні.

Тейана Тейлор (фото: Getty Images)

Charli XCX у Saint Laurent

Charli XCX вкотре довела, що маленька чорна сукня може мати зовсім не базовий вигляд.

Співачка з’явилася у комплекті Saint Laurent, який складався з укороченого оксамитового топа з об’ємними рукавами та довгої спідниці.

Прозора вставка на грудях відкривала частину тіла, а занижена лінія талії створювала навмисно розслаблений силует.

Образ доповнили прикраси FOPE та гладке волосся з прямим проділом.

Charli XCX​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Тейлор Свіфт у Tamara Ralph

Поява Тейлор Свіфт стала одним із сюрпризів вечора. Для повернення на MTV VMA співачка обрала сукню Tamara Ralph із кутюрної колекції осінь-зима 2026.

Чорний приталений верх із високою горловиною та прозорими вставками на талії поєднувався зі срібною спідницею з високим розрізом.

Драпірування на стегнах і мерехтлива тканина створювали ефект рідкого металу.

Свіфт завершила образ сережками Leviev та Anita Ko, каблучками Forever Diamonds і Etho Maria, а також срібними туфлями Le Silla.

Тейлор Свіфт​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Tyla у Mowalola

Tyla зробила ставку на зміїний принт і відвертий силует. Вона одягнула бра та довгу спідницю із заниженою талією з колекції Mowalola весна-літо 2027.

Комплект відкривав живіт і став одним із найсміливіших образів доріжки. До хижого вбрання співачка додала коштовності Chopard.

Tyla (фото: Getty Images)

Оландрія у ManManSkins

Оландрія з’явилася у корсетній сукні ManManSkins із колекції весна-літо 2026.

Напівпрозору коричневу тканину прикрашали червоні канти та численні ряди срібної шнурівки на ліфі й спідниці.

Образ водночас нагадував середньовічні обладунки та вбрання міфічної сирени.

Сукня щільно облягала фігуру й дещо розширювалася біля підлоги, а довгі хвилясті локони додали виходу голлівудського гламуру.

Оландрія (фото: Getty Images)

LISA у Quine Li та The Attico

LISA втілила на доріжці справжню червону фантазію. Співачка поєднала прозору сукню The Attico з об’ємним пальтом Quine Li, яке вирізнялося масивними плечима та довгим шлейфом.

Монохромний червоний образ мав водночас драматичний і спокусливий вигляд. Завершальним акцентом стали прикраси Rainbow K.

LISA​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Нормані у Robert Wun

Нормані серйозно поставилася до головного модного правила MTV VMA - експериментувати, мати сексуальний вигляд і не боятися привертати увагу.

Співачка обрала кутюрну сукню Robert Wun із колекції осінь-зима 2025. Особливо ефектний вигляд мали плісировані деталі та гострий квітковий декор.

Образ доповнило взуття Daccori.

Нормані​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Shaboozey у Chrome Hearts

Shaboozey відмовився від звичного чорно-білого костюма на користь образу Chrome Hearts, який поєднав класичний крій із вестерн-естетикою.

Шкіряний піджак і штани артист доповнив білою сорочкою, вузькою чорною краваткою та шкіряним жилетом.

Завершили вихід ремінь із масивною пряжкою та черевики з гострими носами.

Shaboozey​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Періс Гілтон у The Blonds

Періс Гілтон переосмислила один зі своїх найвідоміших образів. На червоній доріжці вона позувала разом із сестрою Нікі Гілтон-Ротшильд у срібному вбранні The Blonds, повністю вкритому кристалами.

Футуристична мінісукня відсилала до знаменитого образу Періс із її 21-річчя. Вбрання вона доповнила високими блискучими чоботами Christian Louboutin, коштовностями та коротким білявим бобом.

Періс Гілтон​​​​​​​ (фото: Getty Images)