Пір’я, шкіра та кристали: найефектніші образи зірок на MTV VMA-2026

На червоній доріжці премії зірки демонстрували прозорі сукні, драматичні силуети, шкіряні костюми та вбрання, вкриті кристалами
У Лос-Анджелесі відбулася церемонія MTV Video Music Awards 2026, яка традиційно стала не лише музичною, а й однією з найяскравіших модних подій року.
Тейана Тейлор майже ніколи не помиляється у виборі вбрання, а її стиль завжди вирізняється яскравістю.
Цього разу акторка та співачка створила справжню модну драму в чорній сукні Zuhair Murad із кутюрної колекції осінь-зима 2026.
Прозоре вбрання з глибоким декольте щільно облягало фігуру, а біля підлоги переходило у розкішний поділ із пір’ям.
Завдяки складним деталям образ поєднав естетику старого Голлівуду із сучасним трендом на "голі" сукні.
Тейана Тейлор (фото: Getty Images)
Charli XCX вкотре довела, що маленька чорна сукня може мати зовсім не базовий вигляд.
Співачка з’явилася у комплекті Saint Laurent, який складався з укороченого оксамитового топа з об’ємними рукавами та довгої спідниці.
Прозора вставка на грудях відкривала частину тіла, а занижена лінія талії створювала навмисно розслаблений силует.
Образ доповнили прикраси FOPE та гладке волосся з прямим проділом.
Charli XCX (фото: Getty Images)
Поява Тейлор Свіфт стала одним із сюрпризів вечора. Для повернення на MTV VMA співачка обрала сукню Tamara Ralph із кутюрної колекції осінь-зима 2026.
Чорний приталений верх із високою горловиною та прозорими вставками на талії поєднувався зі срібною спідницею з високим розрізом.
Драпірування на стегнах і мерехтлива тканина створювали ефект рідкого металу.
Свіфт завершила образ сережками Leviev та Anita Ko, каблучками Forever Diamonds і Etho Maria, а також срібними туфлями Le Silla.
Тейлор Свіфт (фото: Getty Images)
Tyla зробила ставку на зміїний принт і відвертий силует. Вона одягнула бра та довгу спідницю із заниженою талією з колекції Mowalola весна-літо 2027.
Комплект відкривав живіт і став одним із найсміливіших образів доріжки. До хижого вбрання співачка додала коштовності Chopard.
Tyla (фото: Getty Images)
Оландрія з’явилася у корсетній сукні ManManSkins із колекції весна-літо 2026.
Напівпрозору коричневу тканину прикрашали червоні канти та численні ряди срібної шнурівки на ліфі й спідниці.
Образ водночас нагадував середньовічні обладунки та вбрання міфічної сирени.
Сукня щільно облягала фігуру й дещо розширювалася біля підлоги, а довгі хвилясті локони додали виходу голлівудського гламуру.
Оландрія (фото: Getty Images)
LISA втілила на доріжці справжню червону фантазію. Співачка поєднала прозору сукню The Attico з об’ємним пальтом Quine Li, яке вирізнялося масивними плечима та довгим шлейфом.
Монохромний червоний образ мав водночас драматичний і спокусливий вигляд. Завершальним акцентом стали прикраси Rainbow K.
LISA (фото: Getty Images)
Нормані серйозно поставилася до головного модного правила MTV VMA - експериментувати, мати сексуальний вигляд і не боятися привертати увагу.
Співачка обрала кутюрну сукню Robert Wun із колекції осінь-зима 2025. Особливо ефектний вигляд мали плісировані деталі та гострий квітковий декор.
Образ доповнило взуття Daccori.
Нормані (фото: Getty Images)
Shaboozey відмовився від звичного чорно-білого костюма на користь образу Chrome Hearts, який поєднав класичний крій із вестерн-естетикою.
Шкіряний піджак і штани артист доповнив білою сорочкою, вузькою чорною краваткою та шкіряним жилетом.
Завершили вихід ремінь із масивною пряжкою та черевики з гострими носами.
Shaboozey (фото: Getty Images)
Періс Гілтон переосмислила один зі своїх найвідоміших образів. На червоній доріжці вона позувала разом із сестрою Нікі Гілтон-Ротшильд у срібному вбранні The Blonds, повністю вкритому кристалами.
Футуристична мінісукня відсилала до знаменитого образу Періс із її 21-річчя. Вбрання вона доповнила високими блискучими чоботами Christian Louboutin, коштовностями та коротким білявим бобом.
Періс Гілтон (фото: Getty Images)