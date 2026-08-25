Олена Зеленська у День Незалежності з'явилася в образі з пшеничним полем: що означає вишивка

На 35-ту річницю Незалежності України Олена Зеленська обрала образ, у якому сучасний крій поєднали з одним із найвпізнаваніших українських символів. Головним акцентом стало пшеничне поле, вишите вручну.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram дружини Володимира Зеленського.

Для першої леді команда українського бренду створила білосніжний ансамбль, що складається з жакета, жилета та штанів у характерному для LITKOVSKA архітектурному крої.

Найважливішою деталлю стала композиція у вигляді пшеничного поля. Її створили з тканих лляних ниток та оздобили бісером.

Кожен колосок вишивали окремо, не повторюючи попередній, тому композиція навмисно вийшла асиметричною.

За задумом Лілії Літковської, ця неповторюваність відсилає до останніх п'яти років української історії - непередбачуваних і не схожих один на одного.

Що символізує пшениця

Для бренду колосок означає землю, працю, врожай та здатність життя продовжуватися попри все.

У традиційній українській культурі цей образ також пов’язаний із достатком, родючістю та зв'язком поколінь.

До цього символу LITKOVSKA вже звертався у 2021 році, коли до 30-річчя Незалежності створив для Зеленської шовкову блузу з вишитим колоском.

Цьогорічний образ став уже п'ятою роботою LITKOVSKA для першої леді.

"Колосок для мене - це завжди про землю, про врожай, про те, що виживає і проростає знову", - пояснила Лілія Літковська.