Елена Зеленская в День Независимости появилась в образе с пшеничным полем: что значит вышивка

На 35-ю годовщину Независимости Украины Елена Зеленская выбрала образ, в котором современный крой соединили с одним из самых известных украинских символов. Главным акцентом стало пшеничное поле, вышитое вручную.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram супруги Владимира Зеленского.

Для первой леди команда украинского бренда создала белый ансамбль, состоящий из жакета, жилета и брюк в характерном для LITKOVSKA архитектурном крое.

Важнейшей деталью стала композиция в виде пшеничного поля. Ее создали из тканых льняных нитей и украшены бисером.

Каждый колосок вышивали отдельно, не повторяя предыдущий, поэтому композиция намеренно получилась асимметричной.

По замыслу Лилии Литковской, эта неповторимость отсылает к последним пяти годам украинской истории - непредсказуемым и непохожим друг на друга.

Что символизирует пшеница

Для бренда колосок означает землю, труд, урожай и способность жизни продолжаться несмотря ни на что.

В традиционной украинской культуре этот образ также связан с обилием, плодородием и связью поколений.

К этому символу LITKOVSKA уже обращался в 2021 году, когда к 30-летию Независимости создал для Зеленской шелковую блузу с вышитым колоском.

Образ этого года стал уже пятой работой LITKOVSKA для первой леди.

"Колосок для меня - это всегда о земле, об урожае, о том, что выживает и прорастает снова", - объяснила Лилия Литковская.