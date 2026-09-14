Окуляри навіть у зливу: що в сумці стилістки Ольги Галушки

Помада, мініпавербанк і ключі - мінімальний набір стилістки. У великій сумці можуть бути навіть ноутбук та їжа
Персональна стилістка Ольга Галушка показала вміст своєї сумки та розповіла, без чого не виходить з дому. До такого огляду вона не готувалася: пропозиція зазирнути всередину стала для неї несподіванкою.
Що носить із собою стилістка, вона показала під час інтерв’ю Wave RBC.UA.
Першою річчю, яку показала Галушка, стали окуляри. Стилістка зазвичай не виходить без них із дому - навіть коли прогнозують зливу.
"У мене не буде парасолі, але в мене будуть окуляри", - пояснила вона.
Для Ольги це частина стилю. Зазвичай окуляри лежать у футлярі, проте під час розмови вона дістала їх без нього.
Наступною у сумці знайшлася помада. На уточнення, кольорова вона чи гігієнічна, стилістка відповіла: кольорова, коричнева.
"Без помади я не вийду", - зазначила Галушка.
Також Ольга показала мініпавербанк, який носить, щоб підзарядити телефон. Доповнили набір автомобільні ключі та техпаспорт.
Саме цим обмежився вміст сумки під час зйомки.
За словами Галушки, зазвичай вона носить значно більшу сумку, у якій може бути набагато більше речей.
Серед них - їжа, ноутбук і невелика косметичка. Навушники вона також зазвичай бере із собою.
Для поїздок до цього набору додаються маска для сну, беруші та вологі серветки.
Книжку Ольга бере в дорогу або коли знає, що матиме трохи вільного часу для читання.
Тож показаний під час розмови вміст - лише частина того, що може опинитися в її сумці.
"Тому зараз це просто супер-мінімальний набір", - підсумувала стилістка.