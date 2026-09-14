Очки даже в ливень: что в сумке стилистки Ольги Галушки

Персональная стилистка Ольга Галушка показала содержимое своей сумки и рассказала, без чего не выходит из дома. К такому обзору она не готовилась: предложение заглянуть внутрь стало для нее неожиданностью.

Что носит с собой стилистка, она показала во время интервью Wave RBC.UA.

Очки на любую погоду

Первой вещью, которую показала Галушка, стали очки. Стилистка обычно не выходит без них из дома - даже когда прогнозируют ливень.

"У меня не будет зонта, но у меня будут очки", - пояснила она.

Для Ольги это часть стиля. Обычно очки лежат в футляре, но во время разговора она достала их без него.

Помада, павербанк и документы

Следующей в сумке нашлась помада. На уточнение, цветная она или гигиеническая стилистка ответила: цветная, коричневая.

"Без помады я не выйду", - отметила Галушка.

Также Ольга показала минипавербанк, который носит подзарядку телефона. Дополнили набор автомобильных ключей и техпаспорта.

Именно этим ограничилось содержание сумки при съемке.

Что прилагается в большой сумке и в дороге

По словам Галушки, обычно она носит гораздо большую сумку, в которой может быть гораздо больше вещей.

Среди них - еда, ноутбук и небольшая косметичка. Наушники она тоже обычно берет с собой.

Для поездок в этот набор добавляются маска для сна, беруши и влажные салфетки.

Книгу Ольга берет в путь или когда знает, что будет немного свободного времени для чтения.

Итак, показанное во время разговора содержимое - лишь часть того, что может оказаться в ее сумке.

"Поэтому сейчас это просто супер-минимальный набор", - подытожила стилистка.