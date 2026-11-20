Американський спортивний бренд Nike розпочинає масштабну співпрацю з чемпіонатом світу з автоперегонів Formula 1. Компанії оголосили про довгострокове глобальне партнерство, яке офіційно стартує із сезону 2027 року.

Wave RBC.UA повідомляє, що перша спільна колекція з'явиться вже 20 листопада під час Гран-прі Лас-Вегаса.

Nike спеціально розроблятиме форму

Як йдеться на сайті Nike, бренд стане офіційним партнером Formula 1 та постачальником спортивного одягу й уніформи для персоналу чемпіонату. Бренд розроблятиме спільну форму для працівників, які супроводжують перегони на різних етапах світового календаря.

Співпраця також передбачає створення колекцій для вболівальників. До них увійдуть кросівки, одяг та аксесуари, натхненні естетикою автоспорту.

Крім того, Nike та Formula 1 планують організовувати спеціальні заходи й інтерактивні активності для глядачів під час гоночних вікендів.

Окремим напрямом партнерства стане жіноча гоночна серія F1 ACADEMY, офіційним партнером якої також виступить Nike. Компанія працюватиме безпосередньо з пілотесами, щоб на основі їхнього досвіду створювати спеціалізований спортивний одяг.

Під час розробки враховуватимуть потреби спортсменок, особливості автоперегонів, технології та функціональність екіпірування.

Nike x Las Vegas Grand Prix

Першим результатом співпраці стане лімітована капсульна колекція Nike x Las Vegas Grand Prix. Її презентують 20 листопада напередодні повноцінного запуску партнерства.

Придбати речі з першої колекції можна буде ексклюзивно в магазині Nike у Caesars Palace та просторі F1 Hub на території The Venetian Resort у Лас-Вегасі.

Nike та Formula 1 об'єдналися (фото: nike.com)

Nike та Formula 1 об'єдналися (фото: nike.com)

За словами керівників обох компаній, партнерство має об'єднати спортивні інновації, дизайн та культуру автоперегонів, а також допомогти залучити до Formula 1 нову аудиторію.

Нові колекції та формати взаємодії з уболівальниками з'являтимуться протягом сезону 2027 року та надалі.