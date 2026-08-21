Які прикраси зараз виглядають справді стильно: головний ювелірний тренд

На зміну непомітним аксесуарам приходять вироби, які привертають увагу та стають способом самовираження
Ювелірна мода змінюється, і звичне правило "чим менше, тим краще" вже не працює так однозначно. Сьогодні прикраса дедалі частіше має не просто доповнювати образ, а привертати увагу й навіть ставати приводом для знайомства.
Про це в інтерв’ю Wave RBC.UA розповіла засновниця SOLO for Diamonds Юлія Кушер.
За словами підприємиці, раніше їй самій найбільше подобалися максимально лаконічні вироби, які не відвертають увагу від природної краси людини.
Однак сьогодні вона бачить зовсім іншу тенденцію.
"А зараз я бачу дедалі більший інтерес до statement-прикрас", - розповіла Кушер.
Йдеться про аксесуари, які одразу привертають увагу. Це може бути велика форма, незвичайний колір чи нетиповий матеріал.
"Прикраса вже не просто доповнює образ - вона щось говорить про людину", - пояснила підприємиця.
Юлія Кушер (фото надане засновницею SOLO for Diamonds)
Таким чином ювелірні вироби дедалі частіше стають не фоновою деталлю, а одним із головних акцентів образу.
У США для таких речей використовують ще одне цікаве визначення - icebreaker.
Йдеться про прикрасу, яка сама стає приводом заговорити з людиною.
"У Штатах такі речі навіть називають icebreaker: людина бачить твою каблучку й одразу питає: "Боже, яка крута! А що це?", - розповіла засновниця SOLO for Diamonds.
Саме з такого запитання може початися нове знайомство або розмова.
"Мені зараз особливо подобаються саме такі прикраси - ті, що провокують діалог", - підсумувала Кушер.
Юлія Кушер (фото надане засновницею SOLO for Diamonds)