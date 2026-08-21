Какие украшения сейчас выглядят по-настоящему стильно: главный ювелирный тренд

На смену незаметным аксессуарам приходят привлекающие внимание изделия и становятся способом самовыражения
Ювелирная мода меняется, и обычное правило "чем меньше, тем лучше" уже не работает так однозначно. Сегодня украшение все чаще должно не просто дополнять образ, а привлекать внимание и становиться поводом для знакомства.
Об этом в интервью Wave RBC.UA рассказала основательница SOLO for Diamonds Юлия Кушер.
По словам предпринимателя, раньше ей самой больше всего нравились максимально лаконичные изделия, которые не отвлекают внимание от природной красоты человека.
Однако сегодня она видит совсем иную тенденцию.
"А сейчас я вижу все больший интерес к statement-украшениям ", - рассказала Кушер.
Речь идет об аксессуарах, которые сразу привлекают внимание. Это может быть большая форма, необычный цвет или нетипичный материал.
"Украшение уже не просто дополняет образ - оно что-то говорит о человеке", - объяснила предпринимательница.
Юлия Кушер (фото предоставлено основательницей SOLO for Diamonds)
Таким образом, ювелирные изделия все чаще становятся не фоновой деталью, а одним из главных акцентов образа.
В США для таких вещей используют еще одно интересное определение - icebreaker.
Речь идет об украшении, которое само становится поводом заговорить с человеком.
"В Штатах такие вещи даже называют icebreaker: человек видит твое кольцо и сразу спрашивает: "Боже, какая крутая! А что это?", - рассказала основательница SOLO for Diamonds.
Именно с этого вопроса может начаться новое знакомство или разговор.
"Мне сейчас особенно нравятся именно такие украшения - провоцирующие диалог", - подытожила Кушер.
Юлия Кушер (фото предоставлено основательницей SOLO for Diamonds)