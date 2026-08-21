Какие украшения сейчас выглядят по-настоящему стильно: главный ювелирный тренд

Ювелирная мода меняется, и обычное правило "чем меньше, тем лучше" уже не работает так однозначно. Сегодня украшение все чаще должно не просто дополнять образ, а привлекать внимание и становиться поводом для знакомства.

Об этом в интервью Wave RBC.UA рассказала основательница SOLO for Diamonds Юлия Кушер.

Какие украшения сейчас в тренде

По словам предпринимателя, раньше ей самой больше всего нравились максимально лаконичные изделия, которые не отвлекают внимание от природной красоты человека.

Однако сегодня она видит совсем иную тенденцию.

"А сейчас я вижу все больший интерес к statement-украшениям ", - рассказала Кушер.

Речь идет об аксессуарах, которые сразу привлекают внимание. Это может быть большая форма, необычный цвет или нетипичный материал.

"Украшение уже не просто дополняет образ - оно что-то говорит о человеке", - объяснила предпринимательница.

Юлия Кушер (фото предоставлено основательницей SOLO for Diamonds)

Таким образом, ювелирные изделия все чаще становятся не фоновой деталью, а одним из главных акцентов образа.

Что такое украшения-icebreaker

В США для таких вещей используют еще одно интересное определение - icebreaker.

Речь идет об украшении, которое само становится поводом заговорить с человеком.

"В Штатах такие вещи даже называют icebreaker: человек видит твое кольцо и сразу спрашивает: "Боже, какая крутая! А что это?", - рассказала основательница SOLO for Diamonds.

Именно с этого вопроса может начаться новое знакомство или разговор.

"Мне сейчас особенно нравятся именно такие украшения - провоцирующие диалог", - подытожила Кушер.

Юлия Кушер (фото предоставлено основательницей SOLO for Diamonds)