Мереживо та квіткові мотиви: Ріанна представила нову колекцію білизни
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Мереживо та квіткові мотиви: Ріанна представила нову колекцію білизни

Зірка стала обличчям святкової кампанії Savage X Fenty та представила колекцію Fleur Fantasy з квітковим мереживом і спокусливими силуетами

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Ріанна (фото: Getty Images)
Дата: 05 листопада 2026

Ріанна представила нову святкову кампанію свого бренду білизни Savage X Fenty, обличчям якої стала сама співачка. Wave RBC.UA повідомляє, що цього разу зірка презентувала колекцію Fleur Fantasy, присвячену виразному мереживу та спокусливим образам до різдвяного сезону.

Як виглядає нова колекція

У новій зйомці Ріанна демонструє білизну з квітковими мереживними візерунками, яка поєднує романтичну естетику з характерною для бренду сміливістю.

Колекція пропонує комплекти з декоративними деталями, делікатними бретелями та силуетами, що підкреслюють фігуру.

Святкова кампанія побудована навколо ідеї подарунків і спокуси. У Savage X Fenty жартують, що нова білизна точно стане бажаним пунктом у святковому списку покупок, хоча навряд чи допоможе зігрітися в холодну погоду.

Чим відомий бренд

Savage X Fenty - американський бренд спідньої білизни, заснований співачкою Ріанною у 2018 році. Його створили як альтернативу традиційному уявленню про індустрію білизни, зробивши акцент на інклюзивності, бодипозитивності та різноманітті жіночої зовнішності.

Бренд пропонує моделі для різних типів фігури та відтінків шкіри, а його рекламні кампанії демонструють жінок із різною комплекцією та віком.

Асортимент Savage X Fenty охоплює спідню білизну, корсети, боді, піжами, домашній і спортивний одяг, а також чоловічі колекції. Водночас бренд відомий сміливим дизайном, яскравими кольорами, мереживом і декоративними деталями.

Особливу популярність йому принесли масштабні модні шоу, які вперше відбулися у 2019 році. Замість традиційних подіумних показів Ріанна створила повноцінні видовищні постановки з музичними виступами, хореографією та участю відомих моделей і знаменитостей.

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