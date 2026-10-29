Леді Гага очолила власний б'юті-бізнес: що відомо про Haus Labs

Американська співачка Леді Гага стала генеральною директоркою косметичного бренду Haus Labs, який заснувала у 2019 році. Відтепер вона відповідатиме за комерційне управління компанією.

Детальніше про бізнес артистки розповідає Wave RBC.UA з посиланням на Business of Fashion .

Леді Гага очолила Haus Labs

Як повідомляється, артистка, справжнє ім'я якої Стефані Джерманотта, обійняла посаду CEO власного б’юті-бренду. Раніше цю посаду обіймав співзасновник компанії Бен Джонс, який залишив бізнес у жовтні 2026 року.

Джонс має досвід роботи в індустрії краси та споживчих товарів. Зокрема, він працював директором із цифрових технологій у The Honest Company.

Як з'явився бренд Haus Labs

Гага вперше представила власну косметичну марку у 2019 році під назвою Haus Laboratories. Бренд став одним із перших у б’юті-індустрії, який уклав ексклюзивну угоду з онлайн-ритейлером Amazon.

У 2022 році компанія провела ребрендинг, отримавши назву Haus Labs. Тоді ж бренд оновив позиціонування та формули косметики.

Яким ще бізнесом займається Леді Гага

У 2026 році Гага стала співзасновницею Outer Bio - платформи для пошуку біоактивних речовин. Проєкт вона створила разом з американським підприємцем та своїм коханим Майклом Поланскі.

За даними видання, компанію заснували приблизно у 2020 році, однак публічно про неї оголосили лише в серпні 2026-го.

Outer Bio займається дослідженням та тестуванням нових підходів до здоров'я шкіри. Для цього компанія використовує власну платформу Yuna.