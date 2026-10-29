Леди Гага возглавила собственный бьюти-бизнес: что известно о Haus Labs

Американская певица Леди Гага стала генеральным директором косметического бренда Haus Labs, который основала в 2019 году. Теперь она будет отвечать за коммерческое управление компанией.

Подробнее о бизнесе артистки рассказывает Wave RBC.UA со ссылкой на Business of Fashion .

Леди Гага возглавила Haus Labs

Как сообщается, артистка, настоящее имя которой Стефани Джерманотта, заняла должность CEO собственного бьюти-бренда. Ранее этот пост занимал соучредитель компании Бен Джонс, который покинул бизнес в октябре 2026 года.

У Джонса есть опыт работы в индустрии красоты и потребительских товаров. В частности, он работал директором по цифровым технологиям в The Honest Company.

Как появился бренд Haus Labs

Гага впервые представила свою косметическую марку в 2019 году под названием Haus Laboratories. Бренд стал одним из первых в бьюти-индустрии, заключившего эксклюзивное соглашение с онлайн-ритейлером Amazon.

В 2022 году компания провела ребрендинг, получивший название Haus Labs. Тогда же бренд обновил позиционирование и формулы косметики.

Каким еще бизнесом занимается Леди Гага

В 2026 году Гага стала соучредительницей Outer Bio - платформы для поиска биоактивных веществ. Проект она создала вместе с американским предпринимателем и возлюбленным Майклом Полански.

Outer Bio занимается исследованием и тестированием новых подходов к здоровью кожи. Для этого компания использует свою платформу Yuna.