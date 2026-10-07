Караоке після показу Chanel і Джей Ло під дощем: вірусні моменти Paris Fashion Week

Які зіркові епізоди стали найбільш обговорюваними під час Paris Fashion Week, розповідає Wave RBC.UA.

Тиждень моди в Парижі сезону весна-літо 2027 запам'ятався не лише новими колекціями. Цього разу зірки танцювали у першому ряду, несподівано виходили на подіум, поверталися до модельної кар'єри та потрапляли у незручні ситуації під прицілом камер.

Селін Діон заспівала під Ейфелевою вежею

Один із перших вірусних моментів стався на шоу Le Défilé L'Oréal Paris. Наприкінці показу на подіум вийшла Селін Діон у драматичній чорній сукні Schiaparelli.

Співачка виконала свій хіт "I'm Alive" просто під Ейфелевою вежею. Разом із нею у шоу брали участь Віола Девіс, Єва Лонгорія, Сімон Ешлі та Аджа Наомі Кінг.

Виступ став особливо емоційним з огляду на тривалу боротьбу артистки із синдромом м'язової скутості та її нещодавнє повернення на сцену.

Celine Dion performing her classic "I'm Alive" at 2026 Défilé L'Oréal Paris pic.twitter.com/AoUX60nnJw — 乃ㄥ卂匚Ҝㄒㄖㄖㄒ卄 (@GFXblacktooth) September 29, 2026

Ріанна несподівано прийшла на Matières Fécales

Ріанна відкрила свій паризький модний марафон не показом одного з найбільших Домів, а шоу авангардного бренду Matières Fécales на площі Республіки.

Співачка з'явилася у золотистому костюмі з металізованою бахромою, корсеті та взутті з колаборації Matières Fécales і Christian Louboutin.

Її прибуття здійняло галас серед глядачів і стало неофіційним сигналом до початку шоу.

Сам показ також активно обговорювали: у ньому взяли участь 99 небілих моделей, а фінальні образи перетворилися на політичне висловлювання про нерівність між "одним відсотком" найбагатших і рештою суспільства.

@voguemagazine Are we happy to be in Paris? Oui! Especially now that #Rihanna has arrived in true glitzy fashion at #MatieresFecales spring 2027 show, on the first day of ParisFashionWeek. Tap the link for more details. original sound - hi

Дженніфер Лопес залишилася без парасольки

Показ Stella McCartney проходив просто неба в саду резиденції британського посла, коли Париж накрила злива. Дженніфер Лопес сиділа у першому ряду під великою парасолькою, яку спочатку тримав її охоронець.

Перед початком дефіле організатори попросили прибрати парасольку, оскільки вона закривала огляд іншим гостям. На відео артистка помітно здивувалася, але зрештою віддала її співробітнику.

Ролик швидко розійшовся соцмережами, а користувачі сперечалися, чи справді Лопес була роздратована.

Додаткову увагу привернули кадри, на яких охоронець витирає для неї мокре крісло.

Міранда Керр повернулася на подіум через дев'ять років

На тому самому дощовому шоу Stella McCartney відбулося гучне повернення Міранди Керр. Супермодель уперше з 2017 року знову вийшла на подіум.

43-річна Керр дефілювала у м'ятній сукні з відкритою талією, масивними плечима та драпіруванням, натхненим морськими мушлями. Разом із нею у показі взяли участь Карлі Клосс та Ембер Валлетта.

Донька Гвінет Пелтроу дебютувала у Chloé

22-річна Еппл Мартін, донька Гвінет Пелтроу та Кріса Мартіна, вперше вийшла на подіум. Для дебюту вона обрала показ Chloé весна-літо 2027.

Еппл з'явилася у повітряній білій сукні з ажурною вишивкою та взутті на платформі.

Її вихід став одним із найбільш обговорюваних прикладів зіркового кастингу цього сезону.

Вагітна Сіара вийшла на подіум у "кришталевій люстрі"

Сіара несподівано стала моделлю на показі Junya Watanabe. Співачка, яка очікує на п'яту дитину, представила одразу два образи.

Найефектнішим став фіолетовий боді з яскравими акцентами та срібною конструкцією, вкритою кристалами. Прикраса обвивала тіло артистки й нагадувала велику люстру.

Обидва комплекти підкреслювали округлий живіт Сіари, а глядачі зустрічали кожен її вихід вигуками та оплесками.

Олівія Колман несподівано стала моделлю Miu Miu

Ще одним сюрпризом стала поява 52-річної Олівії Колман на подіумі Miu Miu.

Оскароносна акторка, яка зазвичай уникає надмірної публічності, вийшла у шкіряному спідничному костюмі та взутті без підборів.

Колман не приховувала природну сивину, зібравши волосся у низький хвіст.

Разом із нею колекцію представляли Емма Коррін, Джеймі Белл, Ноа Джуп, донька Меріл Стріп Луїза Джейкобсон та донька Джона Траволти Елла Блю.

Ніколь Кідман, Дуа Ліпа й Педро Паскаль зняли вірусний TikTok

Перед показом Chanel Крістен Віг, Педро Паскаль і Дуа Ліпа записали ліпсинк під популярну пісню ADÉLA "Nicole Kidman". Головний сюрприз з'явився наприкінці ролика: останній рядок виконала сама Ніколь Кідман.

Відео опублікував офіційний TikTok Chanel, після чого воно швидко розійшлося соцмережами.

Під час самого показу зірковий перший ряд знову опинився у центрі уваги. Коли у саундтреку зазвучала "Gimme More" Britney Spears, знаменитості почали підспівувати й танцювати на своїх місцях.

За словами гостей, їм доводилося стримуватися, щоб не перетворити шоу на справжню вечірку.

Зендея повторила образ із прем'єри "Одіссеї"

Для фінального показу Louis Vuitton Зендея дістала з гардероба мереживний жакет із пишними воланами, який уже носила на паризькій прем'єрі фільму "Одіссея" у липні.

Тоді річ була частиною складного білого образу зі спідницею та довгим шлейфом. Цього разу акторка поєднала кутюрний жакет із простою майкою, прямими джинсами та гостроносими туфлями.

Повторний вихід став одним із найбільш обговорюваних образів фінального дня Paris Fashion Week і вкотре показав уміння Зендеї та її стиліста Лоу Роуча повністю змінювати характер однієї речі.

Цього сезону головні вірусні моменти народжувалися не лише на подіумах. Іноді для цього було достатньо знайомої пісні, несподіваного зіркового виходу або однієї парасольки, яку попросили скласти перед початком шоу.