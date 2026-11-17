Бред Пітт та його кохана Інес де Рамон відвідали прем’єру фільму "Нові злощасні пригоди Кліффа Бута", у якому актор виконав головну роль. Пара позувала перед фотографами у стильних образах і не приховувала почуттів.

У чому Бред Пітт та Інес де Рамон з'явилися на прем'єрі

У понеділок, 16 листопада, у Лос-Анджелесі відбулася прем’єра фільму "Нові злощасні пригоди Кліффа Бута". Пітт прийшов на захід разом із 33-річною дизайнеркою ювелірних прикрас Інес де Рамон.

Пара, яка разом з 2022 року, не приховувала ніжності одне до одного. Вони трималася за руки, усміхалася та спілкувалася, позуючи фотографам на червоному хіднику.



Для виходу 62-річний актор обрав темно-синій светр і штани в тон, а також довге двобортне пальто. Образ доповнили сонцезахисні окуляри квадратної форми, а волосся він зачесав назад.

Інес позувала у довгій кремовій сукні з глибоким декольте та вирізами в зоні талії. Вона залишила темне волосся розпущеним, уклавши його хвилями.

Інес де Рамон та Бред Пітт на прем'єрі в Лос-Анджелесі (фото: Getty Images)

Про що новий фільм Бреда Пітта

У стрічці актор повертається до ролі Кліффа Бута - каскадера, якого він зіграв у фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді".

Події розгортаються у 1977 році, через вісім років після історії попередньої стрічки. У центрі сюжету - життя Бута після його зустрічі з родиною Менсона.

За офіційним описом, герой більше не працює каскадером, а заробляє на життя барменом і кіномеханіком. Водночас він вирішує проблеми голлівудських знаменитостей, використовуючи свої незвичайні здібності та не завжди законні методи.

Окрім Пітта, у фільмі також зіграли Елізабет Дебікі, Скотт Каан, Яг’я Абдул-Матін II, Карла Гуджино, Метт Грум та Джей Бі Тадена.

Нагадаємо, що образ Кліффа Бута приніс Пітту "Оскар". У 2020 році він отримав статуетку за найкращу чоловічу роль другого плану.

Режисером нового фільму став Девід Фінчер, а автором сценарію - Тарантіно. В українських кінотеатрах прем'єра запланована на 25 листопада. Також фільм з'явиться на Netflix 23 грудня 2026 року.