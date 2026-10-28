Хробак, Фіона і Медуза: 10 найефектніших костюмів Гайді Клум на Геловін

Напередодні свята Wave RBC.UA зібрало 10 її найефектніших перевтілень - від персонажів кіно до істот, які могли б з’явитися у фільмі жахів.

Гайді Клум давно перетворила підготовку до Геловіну на окреме мистецтво. Заради костюмованої вечірки супермодель проводить години у кріслі гримерів, приміряє складні накладки й часом повністю ховається всередині костюма. Власні геловінські вечірки вона влаштовує з 2000 року.

Медуза Горгона, 2025

У 2025 році Клум перетворилася на Медузу Горгону з лускатим тілом, довгим хвостом і механічними зміями на голові.

Вони рухалися незалежно одна від одної, додаючи образу моторошної реалістичності.

Над костюмом працювали понад 15 фахівців, а підготовка тривала шість місяців.

Том Кауліц доповнив перевтілення дружини образом Персея, який скам’янів від погляду Медузи.

E.T., 2024

Клум і Кауліц обрали парні образи E.T. - персонажа фільму Стівена Спілберга. Костюми створювали цілий рік: над ними працювала команда з 30 майстрів спецефектів.

Фахівці відтворили найдрібніші деталі інопланетян - від очей до нігтів - і додали механізми, які забезпечували рух. Саме перевтілення перед вечіркою зайняло по сім годин у кожного з подружжя.

Павич, 2023

Цього разу костюм став цілим перформансом. Клум з’явилася у синьому обтислому вбранні та з реалістичною головою птаха, а її пишне оперення зображали десять артистів Cirque du Soleil.

Акробати у зелених костюмах змінювали пози й утворювали навколо моделі живий хвіст.

Том Кауліц також підтримав тему - він прийшов у костюмі велетенського яйця.

Хробак, 2022

Один із найвідоміших виходів Клум - велетенський хробак із ребристим тілом. Костюм майже повністю приховував модель, залишаючи видимою лише невелику частину обличчя.

Клум позувала на підлозі й навіть давала інтерв’ю лежачи. Кауліц приміряв образ рибалки, тож разом подружжя розіграло історію про риболовлю з надзвичайно великою наживкою.

Інопланетна істота, 2019

Для своєї 20-ї геловінської вечірки Клум обрала образ на межі фантастики та бодігорору.

Накладні м’язи, бутафорські органи, оголений мозок і механічні деталі створювали вигляд істоти з іншої планети.

Підготовка перед виходом тривала понад 12 годин. Частину процесу можна було спостерігати у вітрині книгарні Amazon у Нью-Йорку. Кауліц доповнив історію костюмом закривавленого астронавта.

Фіона зі "Шрека", 2018

Зелена шкіра, характерні вуха й руде волосся - у 2018 році Клум відтворила Фіону зі "Шрека". За допомогою гриму та накладок модель змінила риси обличчя й пропорції тіла.

Поруч із нею був Кауліц у ролі Шрека. Пара прибула на вечірку в кареті у формі цибулини, а композицію доповнив візочок із маленькими ограми.

Перевертень із "Thriller", 2017

У 2017 році супермодель надихнулася кліпом Майкла Джексона "Thriller". Для перевтілення їй створили загострені волохаті вуха, ікла, кігті та складний грим, а впізнаваною деталлю стала червоно-жовта куртка.

Клум також виконала на вечірці танець із кліпу - так костюм перетворився на повноцінний сценічний номер.

Джессіка Реббіт, 2015

Руде волосся, червона сукня та перебільшений силует - Клум відтворила Джессіку Реббіт, використавши накладки для обличчя й тіла. Вони змінили форму губ, вилиць і фігуру моделі, наблизивши її до мальованого персонажа.

Сукню створив дизайнер Крістіан Сіріано. Над задумом працювали близько восьми місяців, а на перевтілення у день вечірки пішло приблизно десять годин.

Гайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Літня версія себе, 2013

У 2013 році Клум показала, як могла б виглядати через кілька десятиліть. Сиве волосся, тростина, зморшки й пігментні плями зробили перевтілення особливо переконливим.

Гримери продумали й деталі на тілі - зокрема відтворили випуклі вени на ногах. Саме ця увага до дрібниць допомогла повністю змінити зовнішність супермоделі.

Гайді Клум (фото: Getty Images)

"Людина без шкіри", 2011

Один із наймоторошніших образів Клум нагадував анатомічну модель. Обтислий костюм із детальним зображенням м’язів створював ілюзію тіла без шкіри, а грим на обличчі продовжував цей ефект.

Вихід також продумали: на червону доріжку Клум вивезли на медичній каталці. Так навіть поява перед фотографами стала частиною образу.