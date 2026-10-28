Хробак, Фіона і Медуза: 10 найефектніших костюмів Гайді Клум на Геловін

На створення одного з образів пішов рік, а для іншого знадобилася команда акробатів
Гайді Клум давно перетворила підготовку до Геловіну на окреме мистецтво. Заради костюмованої вечірки супермодель проводить години у кріслі гримерів, приміряє складні накладки й часом повністю ховається всередині костюма. Власні геловінські вечірки вона влаштовує з 2000 року.
Напередодні свята Wave RBC.UA зібрало 10 її найефектніших перевтілень - від персонажів кіно до істот, які могли б з’явитися у фільмі жахів.
У 2025 році Клум перетворилася на Медузу Горгону з лускатим тілом, довгим хвостом і механічними зміями на голові.
Вони рухалися незалежно одна від одної, додаючи образу моторошної реалістичності.
Над костюмом працювали понад 15 фахівців, а підготовка тривала шість місяців.
Том Кауліц доповнив перевтілення дружини образом Персея, який скам’янів від погляду Медузи.
Клум і Кауліц обрали парні образи E.T. - персонажа фільму Стівена Спілберга. Костюми створювали цілий рік: над ними працювала команда з 30 майстрів спецефектів.
Фахівці відтворили найдрібніші деталі інопланетян - від очей до нігтів - і додали механізми, які забезпечували рух. Саме перевтілення перед вечіркою зайняло по сім годин у кожного з подружжя.
Цього разу костюм став цілим перформансом. Клум з’явилася у синьому обтислому вбранні та з реалістичною головою птаха, а її пишне оперення зображали десять артистів Cirque du Soleil.
Акробати у зелених костюмах змінювали пози й утворювали навколо моделі живий хвіст.
Том Кауліц також підтримав тему - він прийшов у костюмі велетенського яйця.
Один із найвідоміших виходів Клум - велетенський хробак із ребристим тілом. Костюм майже повністю приховував модель, залишаючи видимою лише невелику частину обличчя.
Клум позувала на підлозі й навіть давала інтерв’ю лежачи. Кауліц приміряв образ рибалки, тож разом подружжя розіграло історію про риболовлю з надзвичайно великою наживкою.
Для своєї 20-ї геловінської вечірки Клум обрала образ на межі фантастики та бодігорору.
Накладні м’язи, бутафорські органи, оголений мозок і механічні деталі створювали вигляд істоти з іншої планети.
Підготовка перед виходом тривала понад 12 годин. Частину процесу можна було спостерігати у вітрині книгарні Amazon у Нью-Йорку. Кауліц доповнив історію костюмом закривавленого астронавта.
Зелена шкіра, характерні вуха й руде волосся - у 2018 році Клум відтворила Фіону зі "Шрека". За допомогою гриму та накладок модель змінила риси обличчя й пропорції тіла.
Поруч із нею був Кауліц у ролі Шрека. Пара прибула на вечірку в кареті у формі цибулини, а композицію доповнив візочок із маленькими ограми.
У 2017 році супермодель надихнулася кліпом Майкла Джексона "Thriller". Для перевтілення їй створили загострені волохаті вуха, ікла, кігті та складний грим, а впізнаваною деталлю стала червоно-жовта куртка.
Клум також виконала на вечірці танець із кліпу - так костюм перетворився на повноцінний сценічний номер.
Руде волосся, червона сукня та перебільшений силует - Клум відтворила Джессіку Реббіт, використавши накладки для обличчя й тіла. Вони змінили форму губ, вилиць і фігуру моделі, наблизивши її до мальованого персонажа.
Сукню створив дизайнер Крістіан Сіріано. Над задумом працювали близько восьми місяців, а на перевтілення у день вечірки пішло приблизно десять годин.
У 2013 році Клум показала, як могла б виглядати через кілька десятиліть. Сиве волосся, тростина, зморшки й пігментні плями зробили перевтілення особливо переконливим.
Гримери продумали й деталі на тілі - зокрема відтворили випуклі вени на ногах. Саме ця увага до дрібниць допомогла повністю змінити зовнішність супермоделі.
Один із наймоторошніших образів Клум нагадував анатомічну модель. Обтислий костюм із детальним зображенням м’язів створював ілюзію тіла без шкіри, а грим на обличчі продовжував цей ефект.
Вихід також продумали: на червону доріжку Клум вивезли на медичній каталці. Так навіть поява перед фотографами стала частиною образу.