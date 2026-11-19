Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Vogue.

Як Бібер відтворила образ Керолін Бессетт-Кеннеді

Для появи на сцені в Lincoln Center у Нью-Йорку Гейлі обрала жакет Yohji Yamamoto з колекції весна-літо 1998 року. Він має комір-стійку, напівпрозорі спину та рукави, а також ряд ґудзиків спереду.

У подібному жакеті Керолін з'явилася на благодійному заході Robin Hood Foundation у 1998 році. Тоді вона поєднала його з білою лляною спідницею.

Керолін Бессетт-Кеннеді (фото: Getty Images)

Гейлі також обрала білу спідницю міді, але змінила стилізацію. Замість нюдових туфель із загостреним носком, як у Бессетт, модель взула чорні класичні підбори.

Завершили образ чорний обруч для волосся та лаконічні аксесуари.

Гейлі Бібер (фото: Getty Images)

Чи належав жакет Керолін Бессетт-Кеннеді

Попри схожість двох образів, жакет Гейлі не є оригінальною річчю з гардероба Керолін. Представник моделі підтвердив, що засновниця Rhode не позичала і не купувала ту саму річ. Оригінальну версію продали на аукціоні в березні 2026 року за 12 500 доларів.

До слова, Джастін Бібер у цей день підтримував дружину за лаштунками заходу, спостерігаючи за її виступом та не приховуючи почуттів до коханої.

Для виходу у світ він обрав образ у стилі кежуал с чорною сорочкою, шкіряною курткою та окулярами власного бренду SKYLRK.