Еліна Світоліна та SOLO for Diamonds презентували прикраси з вирощених діамантів

Ювелірний бренд SOLO for Diamonds представив нову колекцію прикрас SOLO by Elina Svitolina, створену спільно з амбасадоркою бренду та першою ракеткою України Еліною Світоліною. У новій лінійці тенісну естетику поєднали із сучасним дизайном та символами сили, витримки й наполегливості.

Що відомо про колекцію SOLO by Elina Svitolina

Усі прикраси, серед яких каблучка, тенісний браслет, кольє та кафа, виготовлені з білого золота та інкрустовані вирощеними діамантами. У дизайні SOLO по-новому переосмислює традиційні елементи тенісної естетики.

Так, браслет отримав нове прочитання. Замість традиційного ряду однакових каменів у ньому поєднали діаманти різних форм огранювання - маркіз, емеральд, овал, груша та серце.

Особливим елементом стала діамантова літера S, що символізує поєднання назв SOLO та Svitolina. Водночас прикрасу можна персоналізувати - обрати модель без літери або додати власну.

Еліна Світоліна (фото: SOLO for Diamonds)

Ще однією ключовою прикрасою стала подвійна каблучка з центральним вирощеним діамантом огранювання "груша" та розсипом дрібних каменів.

"Така довгоочікування спільна колекція разом із SOLO. Для мене вона про любов до себе та своєї справи, про силу, яка народжується завдяки дисципліні. Кожна перемога складається з тисяч маленьких кроків, і мені хотілося, щоб ці прикраси нагадували саме про це", - поділилася Еліна Світоліна.

Еліна Світоліна у прикрасах (фото: SOLO for Diamonds)

Головні сенси колекції та благодійна мета

SOLO by Elina Svitolina продовжує напрям бренду, у межах якого ювелірні прикраси створюють у співпраці з відомими людьми, переосмислюючи їхні цінності, досвід та особисті історії.

Колаборація нагадує, що справжня сила не завжди гучна. Вона проявляється у щоденному виборі не здаватися, продовжувати рухатися вперед і залишатися вірним собі.

Бренд також повідомив, що частину прибутку від продажу кожної прикраси з колекції спрямують на благодійність.