Wave RBC.UA повідомляє, що вартість ексклюзивної композиції становить 50 тисяч євро.

Унікальне творіння Dior

Новинку випустили обмеженим накладом - усього п'ять пронумерованих екземплярів у світі.

В основі дизайну - впізнавана амфороподібна форма флакона J’adore. Його шийку та кришечку оздобили 2100 вирощеними в лабораторії діамантами загальною вагою 52 карати.

Камені утворюють своєрідну діамантову річку, яка огортає золотисті вигини флакона. Для створення декоративного елемента використали традиційну техніку лиття за виплавлюваною моделлю.

J’adore (фото: dior.com)

J’adore (фото: dior.com)

Головна деталь

Особливою деталлю стала прозора скляна сфера у верхній частині флакона. Усередині неї розмістили ще один діамант вагою 2,2 карата з огранюванням бріолет, який має 231 грань.

Камінь ніби вільно ширяє всередині скла. Для його фіксації Dior застосував запатентовану технологію високоточного виробництва.

Усередині флакона об'ємом 200 мл міститься аромат L’Or de J’adore, створений Франсісом Куркджяном - директором із парфумерної творчості Dior. Таким чином, J’adore Diamond River поєднує високу парфумерію, ювелірну майстерність та інноваційні технології.

J’adore (фото: dior.com)

J’adore (фото: dior.com)