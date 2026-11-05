Coperni припиняє існування: рідка сукня Белли Гадід та інші знакові творіння бренду

Французький модний бренд Coperni оголосив про припинення діяльності після восьми років роботи. Причиною став конфлікт із дистриб'ютором та акціонером компанії Tomorrow.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на заяву співзасновників бренду Арно Ваяна та Себастьєна Мейєра в Instagram .

Чому Coperni припиняє роботу

За словами дизайнерів, протягом останніх місяців вони намагалися зберегти бренд і врегулювати конфлікт із компанією Tomorrow, яка була його акціонером і дистриб’ютором.

Домовитися сторонам так і не вдалося. У результаті Coperni SAS оголосила про припинення діяльності.

"Ці вісім років були неймовірними. Ми змогли втілити в життя наші ідеї, познайомитися з незабутніми людьми та пережити моменти, про які навіть не наважувалися мріяти, коли тільки розпочинали цей шлях", - зазначили співзасновники бренду.

У прощальній заяві Арно і Себастьєн подякували всім, хто підтримував бренд протягом восьми років - покупцям, моделям, знаменитостям, стилістам, фотографам, партнерам, командам і виробникам. Дизайнери зазначили, що пишаються створеним разом і вдячні за можливість втілити ідеї, про які раніше навіть не наважувалися мріяти.

"Дякуємо, що допомогли втілити цей бренд у життя та зробили його значно більшим, ніж ми двоє могли б створити самотужки. Ми пишаємося тим, що створили разом, і раді, що змогли розділити цю історію з вами. До скорої зустрічі", - зазначили вони.



Що відомо про конфлікт

У лютому 2026 року бренд відмовився від участі в Тижні моди в Парижі, пояснивши це тим, що відносини з Tomorrow Ltd. суттєво погіршилися і компанія більше не має ресурсів для подальшого розвитку.

У березні Tomorrow продали компанії Progetto 11, материнській структурі італійської e-commerce-компанії The Level Group. Після цього Ваян і Мейєр намагалися повернути контроль над Coperni, проте безуспішно.

У червні 2026 року бренд отримав захист від кредиторів через Паризький суд. Це давало надію на початок процедури викупу компанії, але зберегти бізнес не вдалося.

Чим прославився бренд Coperni

Арно Ваян і Себастьєн Мейєр познайомилися під час навчання в Mod’Art International. У 2013 році вони заснували Coperni Femme: Мейєр відповідав за творчий напрям, а Ваян займався бізнесовою частиною.

Назву бренд отримав на честь астронома Миколая Коперника. Вже у 2014 році дизайнери здобули премію Creative Label Prize від ANDAM, а наступного року стали фіналістами LVMH Prize.

Згодом вони очолили творчий напрям французького модного дому Courrèges, тимчасово призупинивши роботу над власною маркою. У 2018 році дизайнери повернулися до Coperni, зробивши ставку на мінімалізм, чіткі лінії, архітектурні силуети та поєднання моди з технологіями.

Swipe Bag

Одним із найвідоміших виробів бренду стала сумка Swipe Bag. Її форма нагадує жест розблокування екрана iPhone. Згодом дизайнери експериментували з матеріалами та випускали різні версії аксесуара, зокрема з веганської шкіри на основі яблук, прозорого скла, золота та фрагмента місячного метеорита.



Сукня з рідкої тканини для Белли Гадід

Найбільший резонанс Coperni здобув у 2022 році під час показу весняно-літньої колекції 2023 року в Парижі. Тоді Белла вийшла на подіум у білизні, після чого фахівці розпилили на її тіло спеціальний матеріал від іспанської компанії Fabrican. Він поступово застиг, утворивши сукню на очах у глядачів білу сукню.



Роботизовані собаки

Наступного сезону дизайнери знову здивували публіку: на подіумі з’явилися роботизовані собаки, які допомагали моделям. Так Ваян і Мейєр продовжили досліджувати взаємозв'язок моди, технологій і людини.



Показ у Діснейленді

Крім того, бренд запам'ятався показом весняно-літньої колекції 2025 року у паризькому Діснейленді. У співпраці з Disney дизайнери представили речі та аксесуари з впізнаваними мотивами, зокрема сумку та взуття з вушками Міккі Мауса, а серед учасниць дійства була Кайлі Дженнер.