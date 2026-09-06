Блогерка перетворила браковані деталі дронів на сукню та показала її на Ukrainian Fashion Week

Українська блогерка Яна Метьолкіна здивувала незвичним образом на Ukrainian Fashion Week. Вона власноруч пошила сукню з бракованих деталей дронового обладнання, перетворивши їх на незвичайний fashion-стейтмент.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram блогерки.

Як виглядає сукня з деталей дронів

На тижні моди Яна постала в авангардному вбранні чорного кольору з асиметричними деталями, які зробила з бракованих детелей дронового обладнання.

Довнила вона свій образ панчохами, взуттям та сумкою в тон, а також сріблястою прикрасою у формі серця. Цікаво, що на створення наряду блогерка витратила всього 8 годин.

За її словами, ідея сукні полягала в тому, щоб через моду показати винахідливість українців.

"Зробила сукню із бракованих деталей дронового обладнання і прийшла в ній на Ukrainian Fashion Week. Щоб підкреслити те, які ми, українці, незламні й винахідливі!" - написала вона.

Унікальна сукня на Ukrainian Fashion Week (скриншоти)

Метьолкіна наголосила, що поки якісні саморобні деталі допомагають знешкоджувати російські дрони, браковані компоненти вона вирішила перетворити на одяг.

"Бо які часи - такий і фейшон", - зазначила блогерка.

За її словами, сукню вона шила самостійно, буквально стібок за стібком.

"Шила сама: стібок за стібочком, ниточка за ниточкою. Усе для того, щоб показати й нагадати, наскільки ми, українці, винахідливі й наскільки даємо відсіч дрисні", - розповіла вона у відео.

Водночас незвичний образ має не лише символічне значення.

"Головна мета цієї сукні - закрити збір на знищення ворожих дронів-камікадзе", - зазначила вона.