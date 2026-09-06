Блогерка перетворила браковані деталі дронів на сукню та показала її на Ukrainian Fashion Week

На створення унікального наряду мисткиня витратила 8 годин
Українська блогерка Яна Метьолкіна здивувала незвичним образом на Ukrainian Fashion Week. Вона власноруч пошила сукню з бракованих деталей дронового обладнання, перетворивши їх на незвичайний fashion-стейтмент.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram блогерки.
На тижні моди Яна постала в авангардному вбранні чорного кольору з асиметричними деталями, які зробила з бракованих детелей дронового обладнання.
Довнила вона свій образ панчохами, взуттям та сумкою в тон, а також сріблястою прикрасою у формі серця. Цікаво, що на створення наряду блогерка витратила всього 8 годин.
За її словами, ідея сукні полягала в тому, щоб через моду показати винахідливість українців.
"Зробила сукню із бракованих деталей дронового обладнання і прийшла в ній на Ukrainian Fashion Week. Щоб підкреслити те, які ми, українці, незламні й винахідливі!" - написала вона.
Метьолкіна наголосила, що поки якісні саморобні деталі допомагають знешкоджувати російські дрони, браковані компоненти вона вирішила перетворити на одяг.
"Бо які часи - такий і фейшон", - зазначила блогерка.
За її словами, сукню вона шила самостійно, буквально стібок за стібком.
"Шила сама: стібок за стібочком, ниточка за ниточкою. Усе для того, щоб показати й нагадати, наскільки ми, українці, винахідливі й наскільки даємо відсіч дрисні", - розповіла вона у відео.
Водночас незвичний образ має не лише символічне значення.
"Головна мета цієї сукні - закрити збір на знищення ворожих дронів-камікадзе", - зазначила вона.