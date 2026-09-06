Блогерка перетворила браковані деталі дронів на сукню та показала її на Ukrainian Fashion Week
Головна Стиль Блогерка перетворила браковані деталі дронів на сукню та показала її на Ukrainian Fashion Week
Стиль

Блогерка перетворила браковані деталі дронів на сукню та показала її на Ukrainian Fashion Week

На створення унікального наряду мисткиня витратила 8 годин

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Яна Метьолкіна на Ukrainian Fashion Week 2026 (скриншот)
Дата: 06 вересня 2026

Українська блогерка Яна Метьолкіна здивувала незвичним образом на Ukrainian Fashion Week. Вона власноруч пошила сукню з бракованих деталей дронового обладнання, перетворивши їх на незвичайний fashion-стейтмент.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram блогерки.

Як виглядає сукня з деталей дронів

На тижні моди Яна постала в авангардному вбранні чорного кольору з асиметричними деталями, які зробила з бракованих детелей дронового обладнання.

Довнила вона свій образ панчохами, взуттям та сумкою в тон, а також сріблястою прикрасою у формі серця. Цікаво, що на створення наряду блогерка витратила всього 8 годин.

За її словами, ідея сукні полягала в тому, щоб через моду показати винахідливість українців.

"Зробила сукню із бракованих деталей дронового обладнання і прийшла в ній на Ukrainian Fashion Week. Щоб підкреслити те, які ми, українці, незламні й винахідливі!" - написала вона.

Унікальна сукня на Ukrainian Fashion Week (скриншоти)

Метьолкіна наголосила, що поки якісні саморобні деталі допомагають знешкоджувати російські дрони, браковані компоненти вона вирішила перетворити на одяг.

"Бо які часи - такий і фейшон", - зазначила блогерка.

За її словами, сукню вона шила самостійно, буквально стібок за стібком.

"Шила сама: стібок за стібочком, ниточка за ниточкою. Усе для того, щоб показати й нагадати, наскільки ми, українці, винахідливі й наскільки даємо відсіч дрисні", - розповіла вона у відео.

Водночас незвичний образ має не лише символічне значення.

"Головна мета цієї сукні - закрити збір на знищення ворожих дронів-камікадзе", - зазначила вона.

Головні новини
"Живеш не своє життя". шеф-кухар Андрій Мацюта про роботу на мільйонера, Michelin та українську кухню "Живеш не своє життя". шеф-кухар Андрій Мацюта про роботу на мільйонера, Michelin та українську кухню Через обстріли "Караоке на майдані" скасувало зйомки у Києві: куди переїде шоу Через обстріли "Караоке на майдані" скасувало зйомки у Києві: куди переїде шоу Венеційський кінофестиваль 2026: найяскравіші образи Амаль Клуні, Сідні Свіні та інших зірок Венеційський кінофестиваль 2026: найяскравіші образи Амаль Клуні, Сідні Свіні та інших зірок