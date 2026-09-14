Золотий йоршик і кран із діамантами: український ведучий показав маєток Януковича

Український телеведучий та журналіст Анатолій Анатоліч побував резиденції експрезидента України Віктора Януковича в Межигір’ї. Wave RBC.UA повідомляє, що в Instagram він показав, як нині виглядають окремі приміщення, зокрема особиста вбиральня політика.

Кран з діамантами

Анатоліч зазначив, що у Межигір’ї проводять екскурсії будинком, у якому свого часу жив Янукович. Під час відвідування журналіст звернув увагу на деталі інтер’єру, які свого часу стали одним із символів розкоші колишнього президента.

Зокрема, він показав ванну кімнату та унітаз, яким користувався Янукович. Окремо телеведучий звернув увагу на кран - за його словами, він має золоте покриття та оздоблений діамантами.

Кран з діамантами (фото: скриншот)

"Насправді Межигір’я - дивовижне місце з унікальною історією. А цей будинок дійсно є прикладом жадібності й того устрою, який існував до 2014 року", - зазначив він.

Також наголосив, що розкіш резиденції важливо сприймати як нагадування про корупційні практики часів Януковича.

"Але як жартують мої підписники - цей будинок схожий на звичайне житло будь-якого голови районного ТЦК. Корупція-зло. І ми маємо робити все, щоб не нормалізувати це. І не забувати, що кожен золотий йоршик в цьому домі - куплений за наші з вами гроші", - написав телеведучий.

Межигір’я стало одним із найвідоміших символів корупції часів президентства Януковича. Сьогодні територія колишньої резиденції відкрита для відвідувачів.