Золотой ершик и кран с бриллиантами: украинский ведущий показал поместье Януковича

Украинский телеведущий и журналист Анатолий Анатолич побывал в резиденции экспрезидента Украины Виктора Януковича в Межигорье. Wave RBC.UA сообщает, что в Instagram он показал, как сейчас выглядят отдельные помещения, в том числе личная уборная политика.

Кран с бриллиантами

Анатолич отметил, что в Межигорье проводят экскурсии по дому, в котором в свое время жил Янукович. В ходе посещения журналист обратил внимание на детали интерьера, которые в свое время стали одним из символов роскоши бывшего президента.

В частности, он показал ванную и унитаз, которым пользовался Янукович. Отдельно телеведущий обратил внимание на кран - по его словам, он имеет золотое покрытие и украшен бриллиантами.

Кран с бриллиантами (фото: скриншот)

"На самом деле Межигорье - удивительное место с уникальной историей. А этот дом действительно является примером алчности и того устройства, которое существовало до 2014 года", - отметил он.

Также подчеркнул, что роскошь резиденции важно воспринимать как напоминание о коррупционных практиках времен Януковича.

"Но как шутят мои подписчики - этот дом похож на обычное жилье любого главы районного ТЦК. Коррупция-зло. И мы должны делать все, чтобы не нормализовать это. И не забывать, что каждый золотой ершик в этом доме - куплен за наши с вами деньги", написал телеведущий.

Межигорья стал одним из самых известных символов коррупции времен президентства Януковича. Сегодня территория бывшей резиденции открыта посетителям.