Зірка мюзиклу "Привид опери" Еммі Россум одягнула вишукану сукню українського бренду

Американська акторка Еммі Россум, відома за головною роллю у культовому мюзиклі "Привид опери", продемонструвала стриманий і водночас вишуканий образ для телевізійного ефіру.

Як повідомляє Wave RBC.UA, зірка стала гостею "Шоу Дженніфер Гадсон"(The Jennifer Hudson Show), обравши для появи сукню від українського дизайнера.

Яку сукню обрала акторка

Для появи на телешоу Еммі Россум обрала блакитну сукню Waterlily від українського бренду Anna October. Ця модель належить до найвідоміших дизайнів марки та вирізняється поєднанням білизняної естетики й жіночного силуету.

Дизайнерка створила її як власне бачення ідеальної сукні-комбінації, приділивши особливу увагу посадці та комфорту.

Еммі Россум (фото: Getty Images)

Сукня має тонкі бретельки, приталений ліф із конструктивними швами, натхненними корсетами, та спідницю міді, що розширюється донизу. Завдяки крою по косій тканина м’яко облягає фігуру, а її шовковиста поверхня делікатно відбиває світло.

Ще одна характерна деталь моделі - відкрита спина із застібкою на гачки та петлі, яка забезпечує надійну фіксацію.

Вартість сукні становить 730 доларів.

Сукня Waterlily від українського бренду Anna October (фото: скриншот)

Сукня Waterlily від українського бренду Anna October (фото: скриншот)

Еммі доповнила блакитне вбрання білими мюлями від Andrea Wazen із ремінцями та пряжками. Контраст світлого взуття й ніжного відтінку сукні зробив образ свіжим і витонченим, зберігши акцент на лаконічному дизайні українського бренду.

Чим відома акторка

Еммі Россум здобула міжнародне визнання ще в юному віці. Однією з найвідоміших робіт акторки стала роль Крістін Даае у фільмі-мюзиклі "Привид опери" (The Phantom of the Opera, 2004), де вона зіграла разом із Джерардом Батлером.

За цю роботу Россум номінували на премію "Золотий глобус" у категорії найкращої жіночої ролі в комедії або мюзиклі.

Ще однією знаковою сторінкою її кар’єри став серіал "Безсоромні" (Shameless), у якому акторка протягом дев’яти сезонів виконувала роль Фіони Галлагер - старшої дитини у великій родині, якій доводиться брати на себе відповідальність за молодших братів і сестер.

Окрім акторської роботи, Россум займається режисурою, продюсуванням і музикою.