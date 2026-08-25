YARMAK вдруге став батьком: артист показав новонародженого сина

Український репер і військовослужбовець YARMAK, справжнє ім’я якого Олександр Ярмак, вдруге став батьком. Wave RBC.UA повідомляє, що радісною новиною артист поділився 24 серпня, у День Незалежності України, опублікувавши перші кадри з новонародженим сином в Instagram .

Як назавали хлопчика

Виконавець розсекретив, що разом із дружиною Анною вони назвали хлопчика Святославом. YARMAK не став приховувати малюка від шанувальників і показав кілька сімейних світлин, зроблених у пологовому будинку.

На одному з кадрів артист ніжно тримає новонародженого сина на руках. На іншому знімку з малюком позує його дружина Анна.

YARMAK вдруге став батьком (фото: instagram.com/yarmak_music)

У своєму дописі YARMAK також звернувся до коханої та подякував їй за те, що вона вдруге зробила його батьком.

Для подружжя це вже друга спільна дитина. Олександр та Анна перебувають у шлюбі від 2016 року. У червні 2019-го в них народилася донька Соломія.

Тепер родина виховуватиме двох дітей - доньку Соломію та новонародженого Святослава.