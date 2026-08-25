YARMAK во второй раз стал отцом: артист показал новорожденного сына
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YARMAK во второй раз стал отцом: артист показал новорожденного сына

Исполнитель уже показал первые фото с новорожденным сыном и рассекретил имя малыша.

Автор: Татьяна Самарук
Фото: YARMAK (фото: instagram.com/yarmak_music)
Дата: 25 августа 2026

Украинский рэпер и военнослужащий YARMAK, настоящее имя которого Александр Ярмак, во второй раз стал отцом. Wave RBC.UA сообщает, что радостной новостью артист поделился 24 августа, в День Независимости Украины, опубликовав первые кадры с новорожденным сыном в Instagram.

Как назвали мальчика

Исполнитель рассекретил, что вместе с женой Анной они назвали мальчика Святославом. YARMAK не стал скрывать малыша от поклонников и показал несколько семейных фотографий, сделанных в роддоме.

На одном из кадров артист нежно держит сына на руках. На другом снимке с малышом позирует его жена Анна.

YARMAK во второй раз стал отцом: артист показал новорожденного сынаYARMAK во второй раз стал отцом: артист показал новорожденного сынаYARMAK во второй раз стал отцом (фото: instagram.com/yarmak_music)

В своем сообщении YARMAK также обратился к любимой и поблагодарил ее за то, что она во второй раз сделала его отцом.

Для супругов это уже второй общий ребенок. Александр и Анна состоят в браке с 2016 года. В июне 2019-го у них родилась дочь Соломия.

Теперь семья будет воспитывать двоих детей - дочь Соломию и новорожденного Святослава.

YARMAK во второй раз стал отцом: артист показал новорожденного сынаYARMAK с дочерью Соломией (фото: instagram.com/yarmak_music)

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