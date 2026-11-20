За словами акторки, після операції її розмір залишився таким самим, як раніше
Дженніфер Лоуренс відверто заговорила про пластичну операцію. Зірка "Голодних ігор" підтвердила, що встановила грудні імпланти.
Про це вона розповіла в ефірі Watch What Happens Live With Andy Cohen, пише Wave RBC.UA.
36-річна акторка стала гостею шоу Енді Коена 19 листопада. Разом із нею до студії прийшов Джош Гатчерсон, її партнер за "Голодними іграми".
Тема імплантів виникла під час рубрики, у якій гості коментували події з життя зірок реаліті-шоу Bravo.
Лоуренс сама згадала про операцію, а коли Коен здивувався її словам, з усмішкою уточнила: "Так, вони нові, насправді".
Гатчерсон, який сидів поруч, відреагував на її відвертість сміхом. Акторка також назвала лікаря, який виконав операцію, - пластичного хірурга Стівена Тейтельбаума із Санта-Моніки, штат Каліфорнія.
Коен запитав, чи йдеться про розмір B. Лоуренс виправила ведучого й пояснила, що після втручання її розмір залишився таким самим, як раніше.
"Ні, це повний C. Здається? Це той самий розмір, що був раніше", - відповіла вона.
Ведучий зробив акторці комплімент, а вона подякувала. Конкретної дати операції під час цієї розмови Лоуренс не назвала.
До слова, Лоуренс і раніше відкрито говорила про зміни зовнішності після народження дітей.
У жовтні 2026 року People повідомляв про її підтяжку грудей, посилаючись на нове інтерв'ю для The Cut.
А ще в розмові з The New Yorker, опублікованій восени 2025 року, акторка пояснювала, що після двох вагітностей її тіло відновлювалося по-різному.
"Після першої майже все повернулося до попереднього стану. Після другої — нічого", - сказала вона тоді.
На запитання, чи наважилася б на операцію, якби не працювала в кіно, Лоуренс відповіла ствердно.
Водночас припустила, що без професійних зобов'язань не поспішала б із записом до лікаря так сильно.
У тому самому інтерв'ю акторка розповідала й про своє ставлення до косметологічних процедур.
Вона зазначала, що користується ботоксом, але прагне зберігати рухливу міміку для роботи в кадрі. Філерів Лоуренс уникала, оскільки, за її словами, вони можуть бути помітними на екрані.
Дженніфер Лоуренс виховує двох синів разом із чоловіком, артдилером Куком Мароні. Пара одружилася у жовтні 2019 року.