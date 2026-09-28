Vlad Darwin та Марта Адамчук заспівали про неповторне кохання у новому кліпі

Vlad Darwin та Марта Адамчук презентували спільну композицію "Дощ із квітів" - чуттєву баладу про особливі моменти, які хочеться зберегти в пам’яті назавжди.

Darwin та Адамчук випустили спільну пісню

"Дощ із квітів" - історія про кохання, яке приходить у життя як рідкісна й неповторна мить. Композиція оспівує почуття, які хочеться прожити на повну й запам'ятати назавжди.

Для артистів це не перший спільний творчий досвід. Ще у 2014 році вони записали демо, яке так і не випустили, а згодом разом виконали пісню Джона Леннона на запрошення одного з телеканалів.

"Я точно знав, що ми маємо заспівати про кохання. Можна сказати, що це моя перша балада про кохання від початку повномасштабного вторгнення. І я запросив до запису саме Марту, тому що її голос ідеально пасує до цієї пісні", - розповів композитор.

Дарвін та Адамчук випустили спільний трек (фото: представники артистів)

Для Марти композиція стала першим дуетом з чоловіком. Вона давно стежила за творчістю Влада. Спільна робота дозволила побачити його не лише як творчу особистість, а й як сильного чоловіка, який точно знає, чого прагне.

"Мабуть, саме тому в нашому творчому процесі було все - і суперечки, і пошуки, і моменти повного взаєморозуміння, і глибока взаємна симпатія передусім як двох творчих людей", - поділилася вона.

Артистка назвала "Дощ із квітів" особливою для себе піснею. Під час зйомок кліпу вона не змогла стримати сліз, тому що вона торкається особистих і глибинних переживань всередині неї.

"І мені всім серцем хочеться, щоб під "Дощ із квітів" у житті людей ставалося якомога більше любові", - додала вона.

Марта Адамчук у кліпі "Дощ із квітів" (фото: представники артистів)

Вперше пісня прозвучала на весіллі військового, який уже декілька років захищає Україну. Влад та Марта виконали композицію наживо для молодят під час їхнього першого весільного танцю. У цей момент на пару сипалися пелюстки троянд, створюючи своєрідний дощ із квітів.

Адамчук та Дарвін презентували пісню на весіллі військового (фото: представники артистів)

Як знімали кліп "Дощ із квітів"

Разом із піснею артисти представили й романтичний відеокліп. Його задум виник під час благодійного туру Кіпром, який Дарвін та Адамчук проводили на підтримку ЗСУ.

Відео зняли приблизно за чотири години - під час заходу сонця та без заздалегідь підготовленого сценарію, професійної знімальної техніки чи підготовлених образів.

"У нас не було практично нічого: ані одягу для знімань, ані сценарію, ані остаточно затвердженої форми пісні. Нам допомагали друзі, ми багато імпровізували", - пригадали артисти.