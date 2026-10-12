Вікторія Бекхем розкрила їхню важливу з Девідом сімейну традицію

52-річна дизайнерка та колишня учасниця гурту Spice Girls Вікторія Бекхем поділилася подробицями сімейного життя та розповіла про кулінарні вподобання свого чоловіка Девіда. Виявилося, що колишній футболіст має доволі категоричне ставлення до одного овоча, без якого не обходиться традиційна британська кухня.

Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на видання " Hello !"

Яку страву Бекхеми готують щонеділі

Попри насичений робочий графік, вони з Девідом намагаються зберігати сімейні традиції. Якщо дозволяють обставини, подружжя вечеряє разом із дітьми - Ромео, Крузом і Гарпер. Зазвичай родина збирається за столом близько 18:30.

Вікторія та Девід Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

За словами дизайнерки, спільні вечері для Бекхемів - це насамперед можливість провести час разом. Під час таких зустрічей члени родини не відволікаються на телефони, а зосереджуються на розмовах одне з одним.

Особливе місце в сімейному розпорядку посідає недільний обід. Де б не перебувало подружжя, воно намагається дотримуватися традиції та готувати класичну британську печеню. До м’яса подають йоркширські пудинги, начинку та овочі.

Втім, у меню є один виняток. Вікторія зізналася, що її чоловік категорично не сприймає пастернак - коренеплід, який часто використовують у британській кухні.

"Пастернаку не буде - це один із небагатьох продуктів, які мій чоловік не любить і не їстиме", - розповіла дизайнерка.

Вікторія та Девід Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Дизайнерка не готує їжу

Дизайнерка зізналася, що віддає перевагу готовій підливі Bisto. Водночас для неї важлива консистенція соусу - він має бути дуже густим.

Сама Вікторія не вважає себе головною відповідальною за приготування їжі. Під час домашніх прийомів вона радше виконує роль креативної директорки: продумує музичний супровід, запалює свічки, складає список гостей і займається сервіруванням столу.

Меню Вікторія та Девід обговорюють разом, а вибір вина зазвичай залишається за колишнім футболістом. Тоді як дизайнерка надає перевагу червоним винам із французької Бургундії та переконана, що для їх подачі важливо правильно підібрати келихи.