Відома українська акторка вийшла заміж за військового та показала весільні фото
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Відома українська акторка вийшла заміж за військового та показала весільні фото

Подружжя зіграло атмосферне весілля просто неба, а наречена обрала ніжну сукню з корсетним

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Дар’я Творонович та Денис Капустін (фото: instagram.com/tvoronovich)
Дата: 07 вересня 2026

Українська акторка Дар’я Творонович повідомила про важливу подію в особистому житті - вона вийшла заміж за військового Дениса Капустіна. Wave RBC.UA повідомляє, що про весілля артистка розповіла у своїх соцмережах, опублікувавши атмосферну серію світлин зі святкування.

На оприлюднених кадрах молодята позують разом просто неба. Для церемонії вони обрали мальовничу локацію серед природи, а весільну арку облаштували біля дерева. Святковий простір вийшов максимально затишним і невимушеним - без надмірної урочистості та складних декорацій.

Творонович з'явилася на церемонії у романтичній білій сукні. Вбрання мало корсетний верх і пишну багатошарову спідницю, декоровану стрічками.

Замість традиційної фати акторка доповнила образ ніжним вінком зі стрічками, який перегукувався з деталями сукні. Денис Капустін для особливого дня обрав класичний чорний костюм із жилетом.

Відома українська акторка вийшла заміж за військового та показала весільні фотоВідома українська акторка вийшла заміж за військового та показала весільні фотоДар’я Творонович та Денис Капустін (фото: instagram.com/tvoronovich)

Де проходило святкування

Святкування також відбулося просто неба. Для гостей накрили столи під великим шатром, а сама атмосфера вечора була далекою від формального банкету. На фотографіях можна побачити, як гості танцюють, водять хороводи та проводять час у компанії молодят.

Судячи зі світлин, пара зробила ставку на тепле сімейне свято в колі найближчих. Про стосунки Дар’ї Творонович та Дениса Капустіна відомо небагато.

Акторка нечасто розповідала про особисте життя і лише зрідка публікувала спільні фотографії з коханим. Зокрема, у соцмережах вона ділилася моментами їхніх зустрічей після повернення Дениса зі служби.

Для Творонович цей рік став особливим не лише через зміни в особистому житті. Акторка продовжує розвиватися у професії та працювати в українському кіно й театрі.

Відома українська акторка вийшла заміж за військового та показала весільні фотоВідома українська акторка вийшла заміж за військового та показала весільні фотоВідома українська акторка вийшла заміж за військового та показала весільні фотоВесілля Дар’ї Творонович та Дениса Капустіна (фото: instagram.com/tvoronovich)

Чим відома акторка

Дар’я Творонович - українська акторка театру та кіно, яка здобула найбільшу популярність завдяки головній ролі у фільмі "Валерія виходить заміж".

Також серед її помітних робіт:

  • "Малевич" - у фільмі вона зіграла Соломію.
  • "Тільки живи" - акторка виконала роль снайперки Олесі. Для підготовки до образу вона консультувалася з військовими та навчалася поводитися зі зброєю.
  • "Коп з минулого" - зіграла Христину у фінальному сезоні серіалу.
  • "Дисидент" - виконала роль Наталки.

Окрім кіно, Творонович активно працює в театрі. Також акторка долучається до благодійних ініціатив на підтримку українських військових.

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