Українська співачка з’явилася на головному білборді Таймс-сквер у Нью-Йорку

Українська співачка та саундпродюсерка ТУЧА (Марія Тучка) з’явилася на одному з головних екранів Таймс-сквер у Нью-Йорку. Її фото показали в межах глобальної ініціативи Spotify EQUAL.

Wave RBC.UA повідомляє, що про появу артистки на знаменитому екрані повідомили в українському лейблі Enko .

Як співачка з'явилась на білборді

ТУЧА стала частиною міжнародної кампанії Spotify, спрямованої на підтримку та більшу видимість жінок-виконавиць, авторок пісень і продюсерок.

Spotify запустив програму EQUAL у 2021 році. Її мета - допомагати жінкам у музиці отримувати більше можливостей, уваги аудиторії та професійної підтримки. За п’ять років проєкт розширився більш ніж на 40 ринків і об’єднав понад 1400 амбасадорок.

ТУЧА на екрані Таймс-скверу у Нью-Йорку (фото: instagram.com/enko_music)

ТУЧА стала амбасадоркою EQUAL у липні 2026 року. У межах участі в проєкті артистка зосередилася не лише на власній творчості, а й на темі присутності українських жінок у музичній індустрії.

Зокрема, вона розповідала про досвід українських продюсерок, брала в них інтерв’ю та порушувала питання професійних викликів, із якими вони стикаються.

Що про неї відомо

Поява ТУЧІ на Таймс-сквер стала одним із найпомітніших проявів її участі в міжнародній ініціативі. Знаменита площа в центрі Нью-Йорка відома своїми масштабними цифровими білбордами, на яких регулярно з’являються світові музиканти, актори та інші публічні особи.

ТУЧА є українською співачкою, авторкою пісень та музичною продюсеркою, яка працює переважно в електронній музиці.

Для української артистки участь у EQUAL стала можливістю представити не лише власну музику міжнародній аудиторії, а й привернути увагу до українських жінок, які працюють за лаштунками музичної індустрії - як продюсерки, авторки та креаторки.