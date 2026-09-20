Українська діджейка Miss Monique та Роббі Вільямс випустили спільний трек: як він звучить

Британський співак Роббі Вільямс та українська діджейка і продюсерка Miss Monique випустили спільний трек Beauty In Us.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на соцмережі музикантів.

Як звучить Beauty In Us

Нова композиція стала результатом співпраці двох музикантів із різним творчим бекграундом, яких об’єднала любов до електронної музики та клубної культури.

За словами артистів, трек відображає їхній особистий досвід знайомства з електронною сценою.

"Наша справді особлива музична співпраця, натхненна нашим різним, але однаково визначальним досвідом в електронній музиці та клубному житті у Стоук-он-Тренті та Києві, від 90-х до 2010-х років", - прокоментував раніше Вільямс.

Для Miss Monique Beauty In Us став спільною роботою з одним із найвідоміших британських попвиконавців.

"Цей день настав. Наш спільний трек з британською легендою нарешті побачив світ. Порадійте, будь ласка, в коментарях, наче ви мої далекі родичі", - написала Miss Monique після виходу композиції в Threads.



Як Miss Monique представила трек на Tomorrowland

До офіційного релізу композиція прозвучала наживо на одній із найбільших сцен електронної музики. У липні 2026 року Miss Monique представила трек під час свого виступу на головній сцені фестивалю Tomorrowland.

Згодом артистка виконала трек на вечірці Карла Кокса на Ібіці. Тоді до сету українки приєднався Роббі Вільямс, який заспівав свою партію наживо.

Що відомо про Miss Monique

Олеся Аркуша, відома під сценічним ім'ям Miss Monique, - українська діджейка, музична продюсерка та засновниця лейблу Siona Records. Її музика поєднує прогресив-хаус, мелодичне техно та трансові мотиви.

Артистка народилася у Кропивницькому, а у восьмирічному віці разом із родиною переїхала до Києва. Перші професійні виступи давала у київських клубах, де поступово сформувала власний музичний стиль.

Міжнародну популярність Miss Monique значною мірою принесли її відеосети та музичні проєкти на YouTube. Згодом вона почала виступати на великих фестивалях і клубних майданчиках світу, зокрема на Tomorrowland, Coachella, EDC та Ultra.

У 2026 році вона втретє поспіль виступила на Mainstage фестивалю Tomorrowland, а також представила нове шоу Biorhythm на Freedom Stage.