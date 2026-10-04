"Ці люди привласнили наші кошти та мережі". У Schmalgauzen заявили про конфлікт із менеджментом

Лідери музичного проєкту Schmalgauzen Влад Михальчук та Михайло Матюхін заявили про припинення співпраці з продюсером Валентином Білоконем та режисером Андрієм Ширком. На тлі розриву робочих відносин вони втратили доступ до частини активів проєкту, зокрема соціальних мереж, стримінгових платформ та коштів.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на новий Instagram артистів.

Через що виник конфлікт у Schmalgauzen

Музиканти опублікували п'ятихвилинне відео, у якому в притаманній для себе театральній манері поділилися деталями розірвання співпраці з колишнім менеджментом.

"Наша команда не витримала складного випробування грошима та владою. Ми виходимо в публічну комунікацію не зі сторінки гурту, бо нас неправомірно позбавили доступу до нього", - зазначили вони.

Артисти втратили доступ до частини активів проєкту, зокрема соціальних мереж, стримінгових платформ та фінансової інформації.

"Ці люди привласнили наші кошти, мережі, доступ до стримінгових платформ, попередньо не виходячи з нами на звязок та уникаючи будь-якої здорової комунікації", - повідомили вони.

Колектив наголосив, що відтепер "починає все з початку", а суперечку з колишніми представниками команди переводять в юридичну площину.



Права на торговельну марку Schmalgauzen

Окремою частиною конфлікту стали права на назву. Як повідомили Михальчук та Матюхін, торговельна марка була без їхнього відома оформлена на третю особу, "на яку пан Ширко, за її власними словами, має прямий вплив".

Крім того, він, як зазначили музиканти, в березні цього року подав на реєстрацію ще три ТМ.

"Ми переходимо в юридичну площину та надсилаємо заяви до відповідних органів, а також ініціюємо судові та адміністративні процеси щодо оскарення реєстрації торговельних марок та повернення доступу гурту до соціальних мереж", - повідомили хлопці.

Кому належить ТМ Schmalgauzen (скриншот)

Також артисти окремо висловилися щодо повернення коштів за євротур, який було скасовано 9 серпня 2026 року. Вони повідомили, що вже працюють над цим з командою юристів та фінансистів.



Як відреагував колишній менеджмент гурту

Зі свого боку Андрій Ширко підтвердив припинення багаторічної співпраці з музикантами. У своїй заяві в Instagram він назвав завершення стосунків із артистами "підлим, іронічним і низьким" закінченням дружби, але додав, що не хоче відповідати "брудом".

Режисер також зазначив, що комунікація між сторонами відбувається через юристів. За його словами, такий діалог тривав навіть у день публікації відео Schmalgauzen - 2 жовтня. Він також наголосив, що готовий до розгляду конфлікту правоохоронними органами.



В коментарі "Музвар" Михальчук також повідомив, що колишній менеджмент не виходив з ними на зв'язок з травня місяця.

Після цього була лише одна зустріч в Zoom щодо розірвання співпраці. Після публікації відео вони також не намагалися зв'язатися з артистами.

"Нам дуже важко вдалося втрапити в щільний графік ексхудожнього керівника проєкту та експродюсера. Після публікації нашого відео щодо їхніх неправомірних дій із нами також ніхто з них не звʼязався", - зазначив Владислав.