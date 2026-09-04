Парні образи та побачення в театрі: дівчина Дантеса показала нове фото закоханих

Український співак Володимир Дантес та його дівчина Анастасія Неправда продовжують відкрито демонструвати свої почуття. Wave RBC.UA повідомляє, що цього разу закохані влаштували собі культурне побачення та разом вирушили до театру.

Де пройшло побачення

Пара провела вечір у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, де переглянула виставу режисера Давида Петросяна "Троянство". Схоже, театральний вечір залишив у Анастасії чимало позитивних емоцій.

Своїми враженнями вона поділилася в Instagram, лаконічно написавши: "Суцільний кайф".

Втім, увагу підписників привернула не лише вистава. Неправда показала спільне фото з Дантесом, зроблене в дзеркалі ліфта перед початком вечора. Закохані продумали свої образи та обрали своєрідний парний дрес-код.

Володимир Дантес та його дівчина Анастасія Неправда (фото: instagram.com/anastasia_nepravda)

І Володимир, і Анастасія одягнули базові білі футболки. Співак поєднав свою з класичними чорними штанами, тоді як його обраниця зробила ставку на довгу чорну максіспідницю. Завершила образ Неправда блискучою сумочкою, яка стала яскравим акцентом.

Схоже, для Дантеса та Неправди такі спільні виходи вже стають приємною частиною їхніх стосунків. Пара не лише проводить час разом, а й поступово відкриває шанувальникам дедалі більше моментів зі свого спільного життя.