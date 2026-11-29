"Сьогодні має сенс". Макс Барських випустив зворушливу пісню про українську реальність
Макс Барських випустив нову композицію "Сьогодні має сенс". Пісня стала продовженням музичної історії "Буде весна", але цього разу артист звертається до переживань українців, які зустрічають чергову зиму в умовах війни.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA.
Про що нова пісня Макса Барських
"Сьогодні має сенс" - дев'ятий трек із майбутнього альбому співака, реліз якого запланований на 4 грудня.
Композиція відображає повсякденні переживання українців - повітряні тривоги, відсутність зв'язку, очікування новин і бажання пережити ніч у безпеці.
У тексті артист передає ці відчуття через рядки "небо затягнуто димом, але біля тебе спокійно", "знову глушать сигнал у моєму районі" та інші.
За задумом Барських, нова робота перегукується з його піснею "Буде весна", яка стала музичним відображенням перших місяців повномасштабного вторгнення.
Протет тут у центрі уваги - досвід прожитих років війни, цінність сьогоднішнього дня та людської близькості.
Де прозвучать нові пісні Макса Барських наживо
Нагадаємо, раніше артист анонсував музичне afterparty у Києві. Композиції з майбутнього альбому прозвучать на грудневих концертах у такі дати:
- 2-3 грудня - !FESTrepublic у Львові;
- 8-9 грудня - Палац "Україна" в Києві;
- 10 грудня - Stereo Plaza в Києві.
Повноцінний альбом Барських вийде 4 грудня.