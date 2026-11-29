О чем новая песня Макса Барских

"Сьогодні має сенс" - девятый трек из будущего альбома певца, релиз которого запланирован на 4 декабря.

Композиция отражает повседневные переживания украинцев - воздушные тревоги, отсутствие связи, ожидания новостей и желание пережить ночь в безопасности.

В тексте артист передает эти ощущения через строки "небо затягнуто димом, але біля тебе спокійно", "знову глушать сигнал у моєму районі" и другие.

По замыслу Барских новая работа перекликается с его песней "Буде весна", которая стала музыкальным отражением первых месяцев полномасштабного вторжения.

Одна здесь в центре внимания - опыт прожитых лет войны, ценность сегодняшнего дня и человеческой близости.

Где прозвучат новые песни Макса Барских вживую

Напомним, ранее артист анонсировал музыкальное afterparty в Киеве. Композиции из будущего альбома прозвучат на декабрьских концертах в такие даты:

2-3 декабря - !FESTrepublic во Львове;

8-9 декабря - Дворец "Украина" в Киеве;

10 декабря - Stereo Plaza в Киеве.

Полноценный альбом Барских выйдет 4 декабря.