"Сьогодні має сенс". Макс Барских выпустил трогательную песню об украинской реальности
Макс Барских выпустил новую композицию "Сьогодні має сенс". Песня стала продолжением музыкальной истории "Буде весна", но на этот раз артист обращается к переживаниям украинцев, встречающих очередную зиму в условиях войны.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.
О чем новая песня Макса Барских
"Сьогодні має сенс" - девятый трек из будущего альбома певца, релиз которого запланирован на 4 декабря.
Композиция отражает повседневные переживания украинцев - воздушные тревоги, отсутствие связи, ожидания новостей и желание пережить ночь в безопасности.
В тексте артист передает эти ощущения через строки "небо затягнуто димом, але біля тебе спокійно", "знову глушать сигнал у моєму районі" и другие.
По замыслу Барских новая работа перекликается с его песней "Буде весна", которая стала музыкальным отражением первых месяцев полномасштабного вторжения.
Одна здесь в центре внимания - опыт прожитых лет войны, ценность сегодняшнего дня и человеческой близости.
Где прозвучат новые песни Макса Барских вживую
Напомним, ранее артист анонсировал музыкальное afterparty в Киеве. Композиции из будущего альбома прозвучат на декабрьских концертах в такие даты:
- 2-3 декабря - !FESTrepublic во Львове;
- 8-9 декабря - Дворец "Украина" в Киеве;
- 10 декабря - Stereo Plaza в Киеве.
Полноценный альбом Барских выйдет 4 декабря.