Яскравий жакет і червона помада: Гелен Міррен показала новий ефектний образ

Британська акторка театру та кіно Гелен Міррен відвідала спеціальний показ британського психологічного трилера "Талант до вбивства", у якому зіграла головну роль. Wave RBC.UA повідомляє, що для виходу акторка обрала виразний образ із яскравими кольоровими акцентами та незвичним поєднанням фактур.

Яскравий образ зірки

Основою образу став насичено-червоний жакет скульптурного крою. Модель вирізнялася об'ємними рукавами, асиметричними лацканами та широким поясом із прямокутною пряжкою, який акцентував лінію талії.

Верх акторка поєднала з чорною спідницею міді з напівпрозорого фатину.

Образ доповнили чорні шкіряні ботильйони з квадратними носками та декоративним шнуруванням, а також високі рукавички з гладкої шкіри. Серед аксесуарів Міррен обрала компактну чорну сумку з короткою ручкою та сріблясті сережки-підвіски.

Завершальними штрихами стали платинове каре з бічним чубчиком і насичена червона помада, що перегукувалася з кольором жакета.

Кого зіграла Міррен

У психологічному трилері "Талант до вбивства" (A Talent for Murder) Гелен Міррен постає в образі американської письменниці Патриції Гайсміт, яка здобула світову популярність завдяки психологічним романам і, зокрема, циклу про харизматичного шахрая та вбивцю Тома Ріплі.

Події фільму розгортаються у 1995 році. Гайсміт уже відійшла від літературної діяльності й усамітнилася в будинку серед Швейцарських Альп. Її спокій порушує поява молодого літературного агента Едварда Ріджвея (Алден Еренрайк), якого нью-йоркське видавництво відправляє переконати письменницю створити ще одну, фінальну історію про Тома Ріплі.

Однак авторка не поспішає повертатися до роботи. Натомість вона висуває несподівану умову: Едвард має допомогти їй продумати ідеальне вбивство.

Так між героями починається психологічна гра, у якій вигадані злочини поступово переплітаються з реальністю, а межа між авторським задумом і справжніми намірами стає дедалі менш очевидною.

Фільм поєднує біографічні мотиви з вигаданою детективною історією, пропонуючи поглянути не лише на творчість Гайсміт, а й на її непростий характер та захоплення темною стороною людської психології.