Сідні Свіні розлютила спортсменок оголеною рекламою: що не так та як відреагувала акторка

Рекламна кампанія Сідні Свіні для платформи спортивних прогнозів Novig викликала обурення серед професійних спортсменок. Акторку звинуватили в недоречній демонстрації жінок у спорті, а вона нагадала, що не єдина погоджувалася на подібні фотосесії.

Чому рекламу Сідні Свіні розкритикували

У кампанії Novig 29-річна зірка постає оголеною та імітує заняття різними видами спорту. Щоб прикрити тіло, вона використовує спортивний інвентар, зокрема футбольний м'яч, биту та ракетку.

Така реклама викликала неоднозначну реакцію. Особливо різко на неї відреагували спортсменки, які вважають, що за подібним зображенням жінок у спорті губляться роки тренувань, змагань і професійних досягнень.

Сідні Свіні у рекламі Novig (скриншот)

Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Аріарне Тітмус написала, що ролик її "розлютив". За її словами, реклама є образливою для жінок, які присвятили життя спорту, і порушує питання про те, чому жіноче тіло досі використовується для привернення уваги.

"Це не лише ляпас кожній жінці, яка присвятила своє життя вдосконаленню майстерності, а й кожній жінці, яка любить спорт за те, чим він є насправді - командною роботою, дружбою, відданістю справі, прагненням до досконалості, єдністю... Цей список можна продовжувати", - написала вона в сториз.

Аріарне Тітмус (фото: instagram.com/ariarnetitmus_)

Спортсменки показали, який вигляд має жіночий спорт

На тлі скандалу спортсменки почали публікувати власні відео з тренувань, змагань та спортивних досягнень. Хвилю таких дописів започаткувала американська гімнастка Грейсі Крамер.

"Я не знаю, що робила Сідні Свіні, але ось як виглядають жінки у спорті", - підписала ролик вона.



До неї приєдналася австралійська олімпійська плавчиня Лані Паллістер, яка показала кадри своїх тренувань, виступів та медалей.

Спринтерка Брі Ріццо також опублікувала добірку моментів зі своєї спортивної кар'єри.

Як Сідні Свіні відреагувала на критику

Акторка не стала публічно сперечатися, але опублікувала у своїх сториз в Instagram фотографії відомих спортсменів, які раніше також позували в стилі ню у схожих фотосесіях.

Серед них були Серена Вільямс, Меган Рапіно, Ронда Раузі та Сью Берд. Вона також показала фотографії чоловіків, зокрема Робa Гронковскі та Джейсона Келсі.

Варто зазначити, що Сідні стала не лише обличчям Novig. Вона є стратегічною партнеркою компанії та отримала частку в бізнесі.

Сідні Свіні в кампанії Novig (фото: instagram.com/sydney_sweeney)