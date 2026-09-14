Сидни Суини разозлила спортсменок обнаженной рекламой: что не так и как отреагировала актриса

Рекламная кампания Сидни Суини для платформы спортивных прогнозов Novig вызвала негодование среди профессиональных спортсменок. Актрису обвинили в неуместной демонстрации женщин в спорте, а она напомнила, что не одна соглашалось на подобные фотосессии.

Почему рекламу Сидни Суини раскритиковали

В кампании Novig 29-летняя звезда позирует обнаженной и имитирует занятия разными видами спорта. Чтобы прикрыть тело, она использует спортивный инвентарь, в частности футбольный мяч, биту, ракетку.

Такая реклама вызвала неоднозначную реакцию. Особенно резко на нее отреагировали спортсменки, которые считают, что за подобным изображением женщин в спорте теряются годы тренировок, соревнований и профессиональных достижений.

Сидни Свиньи в рекламе Novig (скриншот)

Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Ариарне Титмус написала, что ролик ее "разозлил". По ее словам, реклама оскорбительна для женщин, посвятивших жизнь спорту, и поднимает вопрос о том, почему женское тело до сих пор используется для привлечения внимания.

"Это не только пощечина каждой женщине, которая посвятила свою жизнь совершенствованию мастерства, но и каждой женщине, которая любит спорт за то, чем он является на самом деле - командной работой, дружбой, преданностью делу, стремлением к совершенству, единством... Этот список можно продолжать", - написала она в сторис.

Ариарное Титмус (фото: instagram.com/ariarnetitmus_)

Спортсменки показали, как выглядит женский спорт

На фоне скандала спортсменки начали публиковать свои видео с тренировок и соревнований. Волну таких сообщений начала американская гимнастка Грейси Крамер.

"Я не знаю, что делала Сидни Суини, но вот как выглядят женщины в спорте", - подписала ролик она.

К ней присоединилась австралийская олимпийская пловчина Лани Паллистер, показавшая кадры своих тренировок, выступлений и медалей.

Спринтер Бри Риццо также опубликовала подборку моментов из своей спортивной карьеры.

Как Сидни Суини отреагировала на критику

Актриса не стала публично спорить, но опубликовала в своих сторис в Instagram фотографии известных спортсменом, ранее также позировавших в стиле ню.

Среди них были Серена Уильямс, Меган Рапино, Ронда Раузи и Сью Берд. Она также показала фотографии мужчин, в частности Роба Гронковски и Джейсона Келси.

Стоит отметить, что Сидни стала не только лицом Novig. Она является стратегической партнершей компании и получила долю в бизнесе.

Сидни Суини в кампании Novig (фото: instagram.com/sydney_sweeney)