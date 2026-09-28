Шведський репер розбив статуетку Moonman прямо на сцені під час виступу на MTV VMA

Шведський репер Yung Lean влаштував незвичний перформанс під час свого дебютного виступу на MTV Video Music Awards 2026. Wave RBC.UA повідомляє, що разом із французьким електронним проєктом GENER8ION він виконав пісню "Storm II" і просто на сцені розбив статуетку Moonman.

Як пройшов виступ

На початку номера Yung Lean вийшов із фігуркою нагороди в руках. Виконавець кілька секунд тримав її над головою, а потім із силою вдарив статуеткою об сцену.

Після цього до артиста приєдналася танцювальна команда. Танцівники відтворили хореографію та візуальну атмосферу кліпу "STORM", створивши на сцені динамічну постановку.

Композиція "STORM II" стала частиною спільного проєкту Yung Lean та GENER8ION. Сам виступ був побудований навколо естетики музичного відео "STORM", режисером якого став французький кінорежисер Ромен Гаврас.

Кліп також був представлений серед номінантів MTV VMA у кількох категоріях, зокрема Video of the Year, Best Direction та Best Choreography.

Для Yung Lean цей виступ став дебютом на сцені VMA. Його номер із GENER8ION запам'ятався не лише хореографією, а й символічним розбиттям статуетки просто під час шоу.