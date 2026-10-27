Шоу на День закоханих: Jay-Z стане хедлайнером Супербоулу-2027

Американський репер Джей-Зі стане хедлайнером музичного шоу в перерві Супербоулу-2027 - фіналу Національної футбольної ліги США. Виступ відбудеться 14 лютого на стадіоні SoFi в Інглвуді, штат Каліфорнія.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на допис компанії Roc Nation в Instagram .

Ім’я головного виконавця офіційно оголосили NFL, Apple Music та компанія Roc Nation.

Анонс показали під час трансляції матчу між "Філадельфія Іглз" і "Даллас Ковбойз" на ESPN увечері 26 жовтня за американським часом.

Для Джей-Зі це буде перший виступ у ролі головної зірки шоу в перерві Супербоулу.

Водночас до його організації репер причетний уже багато років: із 2019-го його компанія Roc Nation співпрацює з NFL, а сам артист бере участь у виборі виконавців.

Раніше Джей-Зі обережно відповідав на запитання про власну появу на цій сцені. У 2024 році він пояснював, що не хотів поспішати з таким рішенням.

"Я вважав, що було б егоїстично обрати себе надто рано", - говорив репер в інтерв’ю Entertainment Tonight.

Тепер артист називає майбутній виступ продовженням свого тридцятирічного музичного шляху.

"Тридцять років музики, праці та культури на найбільшій сцені світу. Цей шлях і далі залишається здійсненням мрії", - зазначив Джей-Зі в офіційній заяві.

Комісар NFL Роджер Гуделл розповів, що ще на початку партнерства з Roc Nation просив репера одного дня виступити самому - тоді, коли він відчує, що настав слушний момент.

Продюсуванням майбутнього шоу займеться Roc Nation, режисером стане Геміш Гамільтон.

Анонс з’явився після серії ювілейних концертів Джей-Зі, присвячених 30-річчю дебютного альбому "Reasonable Doubt".

Jay-Z (фото: Getty Images)

Завершальні виступи пройшли на тому самому стадіоні SoFi, де він знову з’явиться під час Супербоулу.

Серед гостей концертів були його донька Блу Айві, Dr. Dre та Snoop Dogg.

Нагадаємо, у 2026 році головною зіркою шоу був Бед Банні. Його виступ зібрав 128,2 мільйона глядачів та отримав дев’ять номінацій на "Еммі" - рекорд для музичного шоу в перерві Супербоулу.