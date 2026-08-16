Роналду та Родрігес розкрили деталі камерного весілля: де одружилися та які образи обрали

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес розсекретили подробиці свого весілля, яке відбулося 11 серпня . Пара відмовилася від масштабного святкування та влаштувала камерну церемонію у власному будинку в Португалії.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на інтерв'ю молодят для Vogue .

Яким було весілля Роналду та Родрігес

Пара вирішила відзначити десяту річницю знайомства особливим чином. Саме 11 серпня виповнилося десять років відтоді, як вони зустрілися в магазині Gucci у Мадриді.

Попри чутки про грандіозне свято та зіркових гостей, закохані обрали максимально приватний формат. Церемонія пройшла у вітальні їхнього будинку в Кашкайші, де вони проводять час разом.

За словами нареченої, цього року з коханим у них був надзвичайно насичений графік через роботу, спортивні змагання та дітей. Не хотілося пропускати десяту річницю знайомства, тому вони вирішили провести скромну церемонію для себе з дітьми.

"У майбутньому ми зробимо велике весілля, щоб відсвяткувати з родиною та друзями", - зазначила Джорджина.

Особливе значення для Родрігес мало місце проведення церемонії. Вона хотіла, щоб через багато років їхні діти згадували стіл у будинку як місце, де батьки дали одне одному весільні обітниці.

У фотосесії для Vogue пара продемонструвала, як проходив день перед весіллям, зокрема певний час вони провели за тренуваннями.



Які образи обрали молодята

Весільні наряди для Кріштіану та Джорджини створив бренд Gucci. Такий вибір був невипадковим, адже вони вперше зустрілися саме в їхньому магазині.

Родрігес одягнула білий костюм зі спідницею з шовку та доповнила його атласними туфлями. Кріштіану обрав індивідуально пошитий костюм світло-бежевого відтінку та лофери. Вбрання для дітей також виконали в єдиній стилістиці.

До весільного образу Джорджина додала розкішні прикраси, зокрема намисто Chopard Garden of Kalahari з центральним діамантом вагою 50 каратів. Крім того, вона не забула нядягнути подаровану коханим на заручини обручку з діамантом.



Де ще проходило весілля

Після домашньої церемонії Роналду та Родрігес поїхали до санктуарію Фатімської Божої Матері. Там для них закрили невелику каплицю, де священник провів благословення.

Медового місяця у молодят не було. Уже наступного дня їм потрібно було повертатися до Ер-Ріяда, адже Роналду готувався до нового футбольного сезону.

За словами Джорджини, церемонія повністю відповідала її мріям - камерна, сповнена любові та в родинному колі.

"Я не могла стримати сліз", - поділилася вона.