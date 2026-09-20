Рідкісний вихід: Антоніо Бандерас з'явився на публіці з 29-річною донькою
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Рідкісний вихід: Антоніо Бандерас з'явився на публіці з 29-річною донькою

Актор презентував свій новий фільм на кінофестивалі в Торонто

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Антоніо Бандерас (фото: instagram.com/antoniobanderas)
Дата: 20 вересня 2026

Антоніо Бандерас та його донька Стелла разом з'явилися на прем'єрі фільму Up Against It у межах Міжнародного кінофестивалю в Торонто. Для рідкісного виходу вони обрали стильні образи в одній колірній гамі.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA.

Антоніо Бандерас із донькою на TIFF

66-річний актор позував перед фотографами разом із донькою, яка рідко з'являється на публічних заходах з татом. Для виходу на червону доріжку вони обрали total black образи.

Так, Бандерас одягнув сорочку з принтом у вигляді зірок і костюм. Його дочка з'явилася у сукні з довгими рукавами та сонцезахисних окулярах.

Спільна поява відбулася перед показом "Up Against It" - нової комедії режисерки Труді Стайлер, у якій Бандерас виконав одну з головних ролей.

За сюжетом фільму, колишнє подружжя, яке виховує дитину, опиняється в ситуації, що змушує їх переосмислити свої стосунки. Бандерас зіграв одного з батьків, які після розлучення намагаються залишатися поруч із дитиною.

Що відомо про доньку Антоніо Бандераса

Стелла - єдина спільна дитина Антоніо Бандераса та акторки Мелані Гріффіт. Пара одружилася у 1996 році, а їхнє розлучення офіційно завершилося у 2015-му.

Попри розрив, Бандерас і Гріффіт зберегли близькі стосунки. В інтерв'ю People у серпні 2026 року він назвав колишню "однією з найкращих подруг" і зазначив, що вони продовжують проводити час разом у Лос-Анджелесі.

Раніше у квітні Бандерас також показав спільне фото з Гріффіт, Стеллою та її чоловіком Алексом Грушинським. Дівчина одружилася з коханим у 2025 році.

Рідкісний вихід: Антоніо Бандерас з'явився на публіці з 29-річною донькоюБандерас з донькою та ексдружиною (фото: instagram.com/antoniobanderas)

Актор також підтримує теплі стосунки з дітьми Гріффіт від попередніх стосунків - Александром Бауером та Дакотою Джонсон.

Нині Антоніо перебуває у тривалих стосунках з нідерландською моделлю та бізнесвумен Ніколь Кімпел. Пара разом понад 12 років і станом на 2026 рік не одружена.

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