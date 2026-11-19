Принц Гаррі приїхав до України, щоб підтримати військовослужбовців, які зазнали поранень внаслідок російської атаки. Під час візиту герцог Сассекський приділив увагу потребам ветеранів, їхньому відновленню після важких травм і можливостям повернення до активного життя.

Wave RBC.UA повідомляє, що під час перебування у Львові герцог Сассекський також дав інтерв’ю британському виданню The Telegraph , до якого запросив долучитися українського ветерана Максима.

Що сказав принц Гаррі

Розмову з принцом провів журналіст і військовий оглядач видання Домінік Ніколлс (Dom Nicholls). Зустріч відбулася в межах програми Ukraine: The Latest, присвяченої подіям війни.

Особливу увагу під час інтерв’ю приділили українським захисникам, їхній реабілітації та підтримці після повернення з фронту. Принц Гаррі запропонував долучитися до розмови військовослужбовцю Максиму, який зазнав поранення та займається адаптивним спортом.

Він також продемонстрував обізнаність щодо ситуації в Україні та підтримки, якої потребують українці під час війни.

Такий жест з залучення до інтерв'ю військового став приводом для обговорення в соцмережах. Зокрема, зауважили, що принц Гаррі, схоже, знає про Україну більше, ніж деякі американські політики.

Під час поїздки герцог Сассекський відвідав центр Superhumans на Львівщині, де допомагають людям, які втратили кінцівки внаслідок війни. Заклад спеціалізується на протезуванні, реконструктивній хірургії, фізичній та психологічній реабілітації.

Це не перша підтримка військових

Принц уже не вперше підтримує українських ветеранів. Зокрема, випускники Superhumans беруть участь в Invictus Games - міжнародних спортивних змаганнях для військовослужбовців і ветеранів, які дістали поранення або захворіли під час служби.

Гаррі заснував ці змагання у 2014 році.

Під час цьогорічного візиту до Львова він також зустрівся з українськими учасниками відбіркових змагань до Invictus Games 2027 року, які відбудуться у британському Бірмінгемі.

Принц висловив упевненість у перемозі України та заявив, що після завершення війни підтримуватиме проведення Invictus Games на українській землі.