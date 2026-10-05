Повернула хіт 2000-х українською: ASSIA AHHATT здивувала новою версією "MATA HARI"

Українська співачка та скрипалька ASSIA AHHATT несподівано повернула до свого репертуару один із найвідоміших хітів 2000-х - композицію "MATA HARI". Артистка вперше виконала її українською мовою.

Оновлена версія пісні прозвучала під час осіннього концерту "Музична платформа" у Києві, повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на команду виконавиці.

Як змінилася "MATA HARI"

Для нового прочитання композиція отримала сучасне аранжування та україномовний текст.

Водночас артистка зберегла впізнавану мелодію й динамічне звучання оригіналу.

Виступ став сюрпризом для глядачів концерту. Після номера гості заходу та інфлюенсери почали поширювати в соцмережах відео із зали, обговорюючи повернення хіта у новому форматі.

Офіційну дату виходу оновленої "MATA HARI" на стримінгових платформах поки не оголосили.

Однак за лаштунками концерту ASSIA AHHATT підтвердила, що реліз відбудеться незабаром.

"Мене сьогодні часто питають, чи я назовсім повернулася в Україну. А я і не зникала! Я завжди тут - якщо не фізично, то серцем і душею. Це мій дім, і виступати у рідному Києві для мене - це найкраще, що може бути", - розповіла співачка.

ASSIA AHHATT наголосила, що саме київська публіка першою почула нову версію композиції наживо.

"Саме сьогодні глядачі вперше почули наживо мою оновлену версію "MATA HARI". Скажу лише, що дуже скоро ви вже зможете її завантажити - щоб або ностальгувати разом зі мною, або полюбити цей трек по-новому. Слідкуйте та не пропустіть!" - додала артистка.

Оригінальна "MATA HARI" стала одним із найбільш упізнаваних треків ASSIA AHHATT у 2000-х.

Тепер співачка вирішила познайомити з композицією нову аудиторію та водночас запропонувати давнім слухачам її осучаснене звучання.п